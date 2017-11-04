Комплекс хранения сельхозхимии в ТОР «Приамурская» скоро введут в строй

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«В Амурской области, как и во всей России, на сегодняшний день нет специализированных складов для хранения пестицидов и агрохимикатов. Сейчас используются приспособленные, переделанные помещения, склады сельхозхимии, которые остались с постсоветского времени. Если смотреть на них в реалиях сегодняшних дней, они или совершенно не подходят для этих целей, или подходят по минимальному набору признаков, которые должны у таких помещений быть», – говорит Дмитрий Малышев, генеральный директор компании, возводящей объект.

Складской комплекс будет отвечать самым современным мировым экологическим стандартам. По словам гендиректора, затраты на соблюдение экологических норм и правил в проекте составляют примерно 50 миллионов рублей при общей стоимости проекта около 100 миллионов.

«Это около половины всех затрат. Для такого проекта это очень существенная сумма. Непосредственно строительство самих складов намного дешевле», – подчеркнул Дмитрий Малышев.

По словам гендиректора, требований к подобным проектам очень много. «Прежде всего, это требования к площадке, к ее выбору. Это и удаленность от населенного пункта, от залегания грунтовых вод, от скважин и водных объектов. Учитывается и наличие на территории насекомых, птиц, животного мира, и роза ветров. Выбрать участок, чтобы он отвечал всем параметрам, достаточно сложно. При этом важно, чтобы он был удобно расположен. Мы строим логистический комплекс, а логистика сама по себе подразумевает, что комплекс своей инфраструктурой будет удобен для всех, кто будет хранить здесь свой товар», – рассказывает Малышев.

Следующий этап – требования к самим складам. «В помещениях должны стоять определенные вытяжки, отдельные требования предъявляются к питьевой воде, которая туда завозится, к помывке и обезоруживанию помещений и транспорта, который находится на территории. На стадии создания проекта мы старались соблюсти максимально все требования. Однако во время прохождения госэкспертизы именно эту часть мы переделали больше всего», – подчеркнул гендиректор, отметив, что после всех консультаций «экологический» раздел проекта изменился практически на 60 процентов.

На территории комплекса будут применяться и уникальные для страны технологии экологического контроля. Так, площадь комплекса занимает сейчас 2,1 гектара, 30 процентов этой площади, исходя из требований экологического законодательства, будет отдано под озеленение территории. Здесь будут высажены растения, которые станут индикаторами состояния окружающей среды.

«Все это вещи очень дорогостоящие. В России сейчас ситуация движется к европейскому стандарту качества соблюдения экологии. Создание на территории сложных объектов производственных экологических зон, которые бы позволяли людям, живущим вокруг этих промышленных зон, оценить состояние экологической среды, в которой они находятся. Не получится ничего утаить, если на территории высажены деревья-фитоиндикаторы. Произошел какой-то выброс, опала листва, и всем понятно, что что-то произошло. С такой мерой всем спокойно», – поясняет Дмитрий Малышев.

В настоящий момент работы на площадке в самом разгаре. Уже построен комплекс административно-бытовых зданий, завершено строительство складских помещений. К площадке подведена вся необходимая инфраструктура. Построены автодорога до примыкания к федеральной трассе и линия электропередачи. Ведутся благоустройство территории, монтаж пожарных емкостей, системы ливневой канализации, возводится забор.

Все работы на площадке инвестор рассчитывает завершить к декабрю.