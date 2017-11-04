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Осужден благовещенец, «прокативший» сотрудника погрануправления по бездорожью

Осужден благовещенец, «прокативший» сотрудника погрануправления по бездорожью
Фото: interfax.ru

В Михайловском районе вынесли приговор 37-летнему жителю Благовещенска. Мужчина был признан виновным в том, что в 2016 году «прокатил» по бездорожью сотрудника погрануправления, который зацепился за его автомобиль.

Как сообщало Амур.инфо, происшествие случилось 21 сентября 2016 года в селе Чесноково Михайловского района. Этот населенный пункт является частью пограничной зоны.

В тот день благовещенец сел за руль иномарки и тронулся с места, не реагируя на требования сотрудника ПУ ФСБ России по Амурской области остановиться. Тогда сотрудник схватился за дверь автомобиля и потребовал остановить машину. Однако нарушитель, увеличив скорость, съехал с дорожного полотна на бездорожье. При этом он видел, что сотрудник погрануправления находится с внешней стороны машины и держится за ручку водительской двери через открытое ветровое стекло.

Понимая, что при падении сотрудник пострадает, мужчина принялся бить кулаком по рукам представителя власти и толкать его. В результате сотрудник упал с движущегося автомобиля на грунт. В целом он проехал, зацепившись за машину, 50 метров по бездорожью.

31 октября суд с учетом всех обстоятельств приговорил водителя к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы условно, с испытательным сроком, сообщает прокуратура Амурской области.

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#закон #происшествия #суды #транспорт

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Комментарии
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  • ММС

    ММС
    1 час назад

    Ну, это прям какой то камеди клаб. А что у сотрудника погрануправления на эту ситуацию нет никаких инструкций и предписаний или в инструкции написано, что останавливать авто нарушителя нужно таким вот способом. Живи страна!

  • Генрих VI

    Генрих VI
    41 минута назад

    В Америке такую машину тут же расстреляли бы вместе с водителем. И были бы абсолютно правы.

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