Педиатра в Приамурье наказали за то, что не рассказала о плохой матери

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К дисциплинарной ответственности привлекли врача-педиатра в Константиновском районе. Специалист знала, но не рассказала руководству, социальным службам и полиции о том, что амурчанка недолжным образом ухаживала за своим ребенком. Малыш в результате попал в больницу.

Без должного внимания и лечения остался ребенок 2016 года рождения. Многодетная мать из Константиновки не прошла с малолетним сыном ни одного планового осмотра и обследования у врачей-специалистов, хотя врач-педиатр неоднократно рекомендовала обследовать ребенка. Женщина не только игнорировала осмотры, но и препятствовала обследованию и оказанию медицинской помощи ребенку, сообщает прокуратура Амурской области.

Неоказание своевременной помощи привело к тому, что состояние малыша ухудшилось. В тяжелом состоянии ребенка доставили в Амурскую областную детскую клиническую больницу.

В отношении матери малолетнего ребенка возбудили уголовное дело по статье «Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем». Санкции по этой статье предусматривают до трех лет лишения свободы.

Врача-педиатра привлекли к дисциплинарной ответственности, сообщает пресс-служба Амурской областной прокуратуры.