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3ноября
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сегодня, 21:04 0

Источник: глава Новобурейского пропал, его автомобиль нашли сгоревшим на трассе

Источник: глава Новобурейского пропал, его автомобиль нашли сгоревшим на трассе
Фото: novobureisky.ru

В четверг, 2 ноября, не вернулся домой глава поселка Новобурейский Андрей Новокрещенов, а его автомобиль нашли сгоревшим на федеральной трассе. Об этом сообщают жители поселка.

«Ничего не известно пока, но человека нет. Пропал накануне, но заявление написали сегодня утром в полицию. Полиция начала свои действия. Пока все выясняется, завтра, наверное, будут поиски организованы», – рассказала жительница Новобурейского.

О сборе волонтеров сообщают и другие жители поселка.

Люди пишут, что автомобиль обнаружили 4 ноября в районе села Долдыкан Бурейского района. Населенный пункт расположен на автотрассе «Амур».

Глава Бурейского района Андрей Литвинов информацию о пропавшем Андрее Новокрещенове не подтвердил, но и не опроверг. По этому вопросу он рекомендовал обратиться в полицию. В амурском управлении МВД России ситуацию также комментировать отказались, пообещав предоставить информацию 4 ноября.

Андрею Новокрещенову 39 лет. Он родился и вырос в п. Бурея. С 2001 года работал индивидуальным предпринимателем, затем руководил филиалами компаний. В 2012 году занял кресло депутата районного Совета народных депутатов.

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