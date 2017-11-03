IPhone X перепродают за миллион рублей

На сайтах объявлений и торговых площадках в интернете стоимость нового смартфона от Apple – iPhone X варьируется от 120 до 300 тысяч рублей. Есть и уникальные предложения – среди них смартфон за миллион рублей. Продажи стартовали 3 ноября.

Новое поколение своих смартфонов, в частности, iPhone Х, компания Apple представила 12 сентября. В России предварительные заказы стартовали 27 октября. Те, кто не успел оформить заявку, занимать очередь начали за три дня до старта прямых продаж. Так очередь выстроилась у магазина re:Store на Тверской улице в центре Москвы.

На Avito пользователи в Москве уже начали перепродавать новый iPhone X, максимальная стоимость которого с объемом памяти 256 Gb – 300 тысяч рублей. Наиболее часто встречающиеся предложения находятся на уровне 130-150 тысяч. Есть предложения на 17 устройств за 2,55 миллиона рублей, 10 – за 1,5 миллиона. Среди «эксклюзивных» предложений – «подаренный создателем» iPhone X за 1 миллион рублей.

Ритейлеры сообщают, что все iPhone X, выброшенные в продажу в пятницу, уже раскуплены.

В специализированных салонах Благовещенска новые iPhone ждут на следующей неделе.