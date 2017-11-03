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3ноября
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сегодня, 20:22 4

IPhone X перепродают за миллион рублей

На сайтах объявлений и торговых площадках в интернете стоимость нового смартфона от Apple – iPhone X варьируется от 120 до 300 тысяч рублей. Есть и уникальные предложения – среди них смартфон за миллион рублей. Продажи стартовали 3 ноября.

Новое поколение своих смартфонов, в частности, iPhone Х, компания Apple представила 12 сентября. В России предварительные заказы стартовали 27 октября. Те, кто не успел оформить заявку, занимать очередь начали за три дня до старта прямых продаж. Так очередь выстроилась у магазина re:Store на Тверской улице в центре Москвы.

На Avito пользователи в Москве уже начали перепродавать новый iPhone X, максимальная стоимость которого с объемом памяти 256 Gb – 300 тысяч рублей. Наиболее часто встречающиеся предложения находятся на уровне 130-150 тысяч. Есть предложения на 17 устройств за 2,55 миллиона рублей, 10 – за 1,5 миллиона. Среди «эксклюзивных» предложений – «подаренный создателем» iPhone X за 1 миллион рублей.

Ритейлеры сообщают, что все iPhone X, выброшенные в продажу в пятницу, уже раскуплены.

В специализированных салонах Благовещенска новые iPhone ждут на следующей неделе.

Просмотров всего: 257

#связь #технологии #цены

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Комментарии
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  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    23 минуты назад

    Ребята, бросайте курить! Золотые слова...

  • Братеев

    Братеев
    22 минуты назад

    Кому приходит СМС с номером 2017- с того списывают по 15 рублей в день

  • Генрих VI

    Генрих VI
    3 минуты назад

    Понимаю, что мой вопрос звучит странно, но всё же спрошу: зачем покупать новый смартфон, если есть тот, что исправно работает?

  • Shift

    Shift
    1 минута назад

    Генрих VI

    Понимаю, что мой вопрос звучит странно, но всё же спрошу: зачем покупать новый смартфон, если есть то, что исправно работает?



    у вас дома телевизор черно белый еще？

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