Плохие прошлогодние результаты повысили интерес к этнографическому диктанту в Приамурье в этом году

Амурчане 3 ноября сели за парты, чтобы проверить свои знания о народах России, культуре и традициях. Около 2 тысяч жителей Приамурья присоединились к всероссийскому этнографическому диктанту. По словам участников, вопросы оказались легче, чем в прошлом году. Тем более, некоторые из них впервые касались Приамурья.

В Амурской области диктант писали и школьники, и пенсионеры. Организаторы предупредили – никаких шпаргалок и Интернета, иначе работа будет аннулирована. За 45 минут нужно было ответить на 30 федеральных и региональных вопросов.

Свой уровень этнографический грамотности решил проверить и Владимир Шищенко. Мужчина приехал по делам из Южно-Сахалинска. Вопросы, говорит, для него оказались не сложными.

«В принципе любой русский человек большинство из этих вопросов должен знать. Большая часть не сложная. Половина так – надо поднатореть в этой области, почитать», – поделился участник всероссийской акции «Большой этнографический диктант» Владимир Шищенко.

Из всех вопросов 20 касались России в целом, а 10 – Приамурья. Впервые среди заданий были вопросы, посвященные непосредственно Амурской области. Например, какой народ дал большинство географических названий природным объектам Приамурья, или как звали эвенкийского охотника, который стал одним из самых метких снайперов Великой Отечественной войны?

Это культурно-просветительское мероприятие проводится 2 год подряд. Многие о нём услышали впервые.

«Для человека, который не подготавливался, наверное достаточно сложно будет. Но, у меня как бы после ЕГЭ остались какие-то знания по истории, культуре. В целом показалось достаточно легко. Узнала, что на Дальнем Востоке много народов, о которых я совершенно не знала. Сейчас наверное буду углубляться, потому что действительно интересно узнать историю Дальнего Востока и России в целом», – отметила участница всероссийской акции «Большой этнографический диктант» Елена Аганина.

В 2016 году этнографический диктант написали почти 90 тысяч россиян. Средняя оценка по стране составила 54 балла из 100 возможных. Амурчане тогда отличились не очень высокими знаниями – средняя оценка была всего 39 баллов. Но после неутешительных результатов желающих проверить свои знания стало больше.

«Интерес к этой акции вырос в разы. Интересное другое дело, что первоначально мы наметили 10 площадок вместе с институтом развития. Северяне возмутились, мол, мы тоже хотим участвовать. Теперь в Зейском районе, Тындинском, Шимановске, и, по-моему, даже в Селемджинском районе сегодня тоже диктант», – рассказала начальник отдела национальной политики министерства внутренней и информационной политики Амурской области Лариса Буянова.

Результат диктанта озвучат ко дню Конституции – 12 декабря.