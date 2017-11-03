«Ровесники» снова попали в Книгу рекордов России

Экспертная комиссия вынесла решение о признании рекорда на «Самую большую возрастную разницу между участниками одного танца хореографического ансамбля – 59 лет и 7 месяцев». Ранее коллектив уже дважды попадал в Книгу рекордов России.

Танец «Начало», поставленный руководителем коллектива Еленой Фединой специально к 50-летию ансамбля, объединил участников коллектива всех возрастов, и показал преемственность поколений ансамбля, которая стала основой работы коллектива и его долголетия, сообщает информационная служба «Эха Москвы в Благовещенске».

Ансамбль уже дважды становился рекордсменом России: в 2007 году как самый большой детский хореографический коллектив, а в 2012 году коллектив установил рекорд на самый массовый синхронный танец.