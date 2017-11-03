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сегодня, 17:45 2

В Приамурье по специальности работают только 30 % выпускников

В Приамурье по специальности работают только 30 % выпускников
Фото: owlweb.ru

Амурская область попала в число регионов с низким процентом трудоустройства выпускников. Вместе с ней в этом списке оказалась Еврейская автономная область и Якутия. Об этом сообщает Министерство по развитию Дальнего Востока.

В противовес Приамурью выступает Камчатка. Здесь наиболее высокий уровень трудоустройства новоиспечённых специалистов – он составляет 70 % от всего числа выпускников. В Амурской области таких не больше 30 %. Бывшие студенты сами подтверждают, что на Дальнем Востоке найти работу по специальности непросто. В этом убеждены 68 % опрашиваемых выпускников профессиональных образовательных учреждений и 71 % выпускников вузов – такие данные публикует Минвостокразвития.

Трудности поиска работы по профессии и низкая заработная плата по сравнению с другими субъектами страны – главные причины, по которым дальневосточники уезжают с малой родины. Причём переехать решаются как правило те, у кого есть диплом о высшем образовании, объясняют специалисты Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке.

Исправить ситуацию специалисты планируют при помощи Навигатора востребованных профессий на Дальнем Востоке. Его разработали по поручению президента страны Владимира Путина. С помощью такого навигатора сотрудники Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке должны рассчитать, в каких кадрах нуждается Дальний Восток и число каких специальностей надо увеличить в местных образовательных учреждениях, чтобы у выпускников не было необходимости искать работу в других субъектах страны.

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#вузы #образование #работа #ссузы

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