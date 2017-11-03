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3ноября
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сегодня, 17:27 2

В Белогорске продолжается борьба с незаконным оборотом алкоголя

В Белогорске продолжается борьба с незаконным оборотом алкоголя
Фото:

В Белогорске правоохранительные органы, администрация города, территориальный отдел Роспотребнадзора и общественники продолжают бороться с незаконным оборотом алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Второй год взаимодействие всех заинтересованных структур координирует межведомственная комиссия. Для предупреждения незаконного оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции сформирован специальный план мероприятий. Работа осуществляется по нескольким направлениям, в том числе профилактическая. Два раза в неделю проходят совместные рейдовые мероприятия с участием представителей администрации, полиции и общественников по предупреждению незаконных продаж алкогольной продукции.

«Большую помощь в этом направлении нам оказывают общественники, – отметил замглавы по экономике Белогорска Валентина Дацко. – Представители Союза пенсионеров России – белогорцы с активной жизненной позицией. Они привлекаются для проведения рейдов и выявлению мест незаконной реализации алкоголя».

Результаты работы есть. За 10 месяцев текущего года около 150 торговых объектов Белогорска попали в поле зрения общественников и контрольно-надзорных органов. Сообщения о 25 выявленных нарушениях направлены в Роспотребнадзор. В прошлом году проведены проверки более 70 торговых объектов. Выявлено 15 нарушений. Рейдовые мероприятия по выявлению и пресечению незаконного оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции продолжаются.

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#Белогорск #торговля

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