Вынесен приговор амурчанину, нанесшему смертельную травму посетителю больницы

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Благовещенский городской суд вынес приговор 34-летнему мужчине. Жителя Благовещенского района признали виновным в преступлении по части 4 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

Как сообщало Амур.инфо, 3 декабря 2016 года мужчина, находясь в Благовещенской городской больнице, ударил другого посетителя, с которым у него случился конфликт. В результате потерпевший получил закрытую черепно-мозговую травму и скончался, это произошло спустя почти месяц – 5 января 2017 года.

В пресс-службе Благовещенского городского суда ИА «Амур.инфо» рассказали, что 3 ноября амурчанина приговорили к 8 годам колонии строгого режима.