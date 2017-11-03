С выставки «Искусство и революция» в Благовещенске сняли картины Ленина и Сталина с татуировками (фото)

В Амурском краеведческом музее презентовали выставку «Искусство и революция». Свои работы показали члены амурского и хабаровского отделений творческого Союза художников России. Правда, некоторые картины пришлось из экспозиции убрать. Как сказал автор, работы назвали неформатными.

Выставку открыли «Одой революции» Маяковского. Революция, свершившаяся 100 лет назад, не только изменила ход мировой истории, но и отразилась в творчестве поэтов, писателей и художников прошлого и нынешнего веков.

«Мы должны просто констатировать, что это событие было в истории России, без каких-либо характеристик. И оно не просто было, оно наложило отпечаток на умы, на души, на сознание целого поколения людей», – отметила начальник отдела министерства культуры и архивного дела Амурской области Ирина Киселёва.

В экспозиции более 100 работ 20 художников. Работы амурских и хабаровских авторов различаются художественной техникой, видами и жанрами – от масляной живописи и оригинальной графики до скульптуры, резьбы по дереву и авторской фотографии.

«Если говорить о моей работе во время того, как я её создавал, я понял, что в ней есть такой дух революционный. Хотя там ни броневика, ни Ленина нет, вот таких символов революции. Какие-то ощущения», – поделился председатель хабаровского регионального отделения Творческого союза художников России Илья Керницкий.

Хабаровчане привезли около 50 работ, в экспозицию попали 30 картин.

Среди амурских авторов – заслуженный художник России Леонид Кильчанский, Евгений Зверев, Алексей Сидоров, Олег Петухов, Олег Гулевич и другие.

Евгений Зверев представил диптих – собственную партию в шахматы с лидером революции. «Ленин представлен как монумент. Я тут задумчивый, обдумываю те вопросы, которые могли бы возникнуть, и ответы, которые я мог бы услышать», – сказал вице-президент Творческого союза художников России по Дальневосточному федеральному округу Евгений Зверев.

Картины благовещенского художника Алексея Закаменных также должны были выставляться в рамках экспозиции «Искусство и революция» и даже пару дней провисели в зале музея, но перед самым открытием их убрали.

«Нам посоветовали убрать, посчитали, что это немножко не тот формат, хотя два дня же они висели. Люди приходили и нормально к этому относились. Вы знаете, я бы, например, оставил. Ведь гротескные формы никто не отменял», – добавил Евгений Зверев.

На убранных картинах Ленин и Сталин украшены татуировками.

«Я сам не знаю, почему так происходит. Я же художник, я же не из головы всё это взял и придумал. Я общался с народом, какие-то мнения и тенденции людей хотел передать. Суть картины в том, что как таковая революция не нужна в 2017 году, нужна революция в головах людей. Хотелось бы, чтобы народ увидел эту картину, чувство юмора какое-то возникло», – поделился художник Алексей Закаменных.

Сейчас художник надеется продать картины или выставить их в другом зале.

Выставка «Искусство и революция» будет работать до 26 ноября.