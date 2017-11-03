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3ноября
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сегодня, 16:37 0

Туристическая компания из Приамурья подала в суд на «ВИМ-Авиа»

Туристическая компания из Приамурья подала в суд на «ВИМ-Авиа»
Фото: RT

В России продолжают подавать иски к «ВИМ-Авиа». Ранее в суд с заявлением в отношении авиакомпании обратился аэропорт Благовещенска. Теперь в суд на перевозчика подала амурская туристическая компания «Амуртурист».

По информации базы данных «Электронное правосудие», исковое заявление от АО «Амуртурист» поступило в Арбитражный суд Татарстана 31 октября. «Федеральное агентство новостей» пишет, что эта компания ранее предоставляла услуги по перевозке и размещению экипажей «ВИМ-Авиа». Теперь она требует от авиакомпании более 2 миллионов рублей за предоставленные услуги.

«ВИМ-Авиа» фактически прекратила работу в конце сентября из-за финансовых проблем. Отдельные рейсы выполнялись до 15 октября. Компания задолжала аэропорту Домодедово крупные суммы за авиационное топливо и услуги, следственный комитет возбудил дело о преднамеренном банкротстве «ВИМ-Авиа». Следователи утверждают, что гендиректор и собственники авиакомпании поручали сотрудникам бухгалтерии искажать данные отчетности для сокрытия высокой кредиторской задолженности.

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#«ВИМ-Авиа» #суды #транспорт

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