Пять перекопов в Благовещенске залатают только в следующем году

Городские власти проверили качество дорог в столице Приамурья. Чиновники во главе с мэром города Валентиной Калитой объехали девять перекопов на дорогах Благовещенска.

В список попали те дороги, которые ремонтировали в этом году. Три перекопа дорожники уже восстановили. Это участок улицы Ленина между улицами Трудовой и Кузнечной, часть дороги по улице Амурской между Политехнической и Кузнечной и на участке между улицами Загородной и Красноармейской. На этих территориях в середине октября сотрудники Амурских коммунальных систем ремонтировали тепловые магистрали и проводили аварийно-восстановительные работы на сетях водоснабжения.

Не оставили без внимания городские власти и невосстановленные перекопы. Их засыплют и заасфальтируют только в следующем году. Зимой участки дорог от улицы Ленина до улицы Загородной и от улицы Ленина до улицы Батарейной будут находиться на содержании у компании-подрядчика. Здесь вели аварийно-восстановительные работы на сетях водоснабжения. На улице Северной между Мухина и Артиллерийской специалисты АКС выполняли работы по техническому присоединению водоотведения. На этом участке перекоп тоже останется до следующего года.

«АКС обратились в городскую администрацию с просьбой провести в этом месте земляные работы, чтобы подключить трёхэтажный жилой дом к центральной городской канализационной сети. Перекоп восстановят в следующем году, когда уже потеплеет и можно будет работать с асфальтом», – прокомментировал ситуацию первый заместитель мэра города Благовещенска Владимир Константинов.

В черте города чиновники и мэр посетили ещё два невосстановленных перекопа – на Игнатьевском шоссе между улицами Мухина и Калинина и на участке дороги между улицами Гражданской и Трудовой.

«Мы давно приняли решение комплексно подходить к ремонтам дороги. Поэтому мы делаем всё, чтобы сразу переложить дорожные коммуникации, чтобы больше к отремонтированным участкам не возвращаться в течение нескольких лет», – объяснила мэр.

Ещё один участок, который стал частью этого маршрута – дорога по Октябрьской между Новой и Артиллерийской. Здесь специалисты АКС только планируют провести работы по технологическому присоединению сетей водоотведения. Восстанавливать асфальтобетонное покрытие на этом участке и на остальных недоделанных участках дороги планируют к 15 мая следующего года.