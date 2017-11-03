«Юди», День народного единства, ночь искусств: выходные в Благовещенске

Фото: afisha.59.ru

В предстоящие три выходных дня – 4, 5 и 6 ноября – в Благовещенске пройдут спортивные мероприятия и состоится акция «Ночь искусств–2017». Также в городе выступит коллектив «ЮДИ». Кроме того, благовещенцы отметят День народного единства. Амур.инфо рассказывает, где и как можно провести свободное время в эти выходные дни.

Суббота, 4 ноября

В субботу в Благовещенске отметят День народного единства. В 12:00 у Триумфальной арки пройдет народное гулянье с танцевальными флешмобами. В 13:00 в ЦЭВД начнется праздничный концерт «Мы вместе». В АОДНТ в 14:00 состоится праздничный концерт «Наш дом – Россия!». Полная программа праздничных мероприятий, посвященных Дню народного единства, размещена в новостной ленте на сайте Амур.инфо.

В Доме ремесел откроется персональная выставка Марины Гаршиной (Гельдер) «За камнем тянется сутаж...».

В Grand Arena Ostrova стартует открытый Дальневосточный чемпионат уличной культуры STREET CHAMP DV. 4 ноября в 15:00 начнутся баттлы один на один.

Театр кукол покажет спектакль «Небывальщина, или Забавные потешки». Начало в 11:00.

Амурский областной театр драмы в этот день поддержит всероссийскую акцию «Ночь искусств». Центральным событием праздника для зрителей будет премьерный спектакль «Палата бизнес-класса». Он начнется в 18:00. В этот же вечер вестибюль, оба фойе театра, все закутки и рекреации будут превращены в медицинское учреждение. Оборудованные под больничную палату фотозоны для фотосессий, веселые лаборатории, выдающие смешные экспресс-анализы, театральные травяные аптеки с экспериментальными смехотропными лекарствами, комическое экспресс-обследование, мастер-класс врача-художника, творческие встречи с артистами – всё это ждет зрителей до спектакля, в антракте и после просмотра комедии.

Краеведческий музей в 11:00 и 14:00 приглашает на занятия музейной изостудии «Новые имена». В 11:00 здесь же начнется познавательно-игровая экскурсия «Природа Амурской области». В 13:00 состоится обзорная экскурсия по залам музея «Тайны и загадки музейных залов». С 10:00 до 18:00 будут работать интерактивные зоны в залах музея ко Дню народного единства.

С 19:00 до 23:00 состоится всероссийская акция «Ночь искусств-2017», посвящённая Дню народного единства. Программа акции включает арт-ярмарку современного искусства, выступления молодёжных творческих коллективов, мастер-классы по декоративно-прикладному искусству, литературную гостиную, интерактивные экскурсии и квесты по экспозиции. В музее будут работать творческие площадки. В одном из залов откроется выставка по итогам фотокросса на тему «Искусство объединяет», организованного музеем совместно с Амурским фотографическим обществом.

На крытом ледовом катке стадиона «Спартак» стартует открытый кубок Федерации хоккея Благовещенска среди юношей. В мероприятии примут участие хоккейные команды из Хабаровска, Благовещенска, Райчихинска и Свободного. Парад открытия состоится 4 ноября в 12:00. В 09:00 сыграют команды «Амур-уголь» и «Союз-1»; в 10:30 – «Лидер» и «Союз-2»; в 12:15 – «Форвард-2» и «Союз-1»; в 13:45 – «Форвард-1» и «Союз-2».

В ОКЦ в 19:00 состоится выступление коллектива «Юди» в рамках мирового турне. Артисты привезут в Благовещенск «Шоу света и тьмы».

Воскресенье, 5 ноября

В воскресенье в Grand Arena Ostrova состоится второй день открытого Дальневосточного чемпионата уличной культуры. В 15:00 начнутся командные соревнования.

Амурская областная детская библиотека проведет акцию «Читаем революцию!», приуроченную к 100-летию Великой Октябрьской социалистической революции. Участники акции смогут познакомиться с историческими событиями, а также расшифровать послание революционеров. Любителей раритетов ждет книжная выставка «Времен связующая нить» и «Революционный паек». Начало в 11:00.

Театр драмы покажет музыкальный спектакль «Сокровища старого пирата». Начало в 12:00. А в 18:00 начнется комедия в двух действиях «Брачный договор». В театре кукол в 11:00 можно будет посмотреть спектакль «Ку-ка-ре-ку».

На крытом ледовом катке стадиона «Спартак» продолжится открытый кубок Федерации хоккея Благовещенска среди юношей. 5 ноября в 09:00 начнется матч за 5-6 место; в 10:30 – матч за 3-4 место; в 1:00 – за 1-2 место; в 13:15 – парад закрытия соревнований.

Краеведческий музей приглашает в 11:00 и 14:00 на занятия музейной изостудии «Новые имена», в 15:00 начнется обзорная экскурсия по залам музея «Тайны и загадки музейных залов». С 10:00 до 18:00 будут работать интерактивные зоны в залах музея.

В 18:00 на площадках областного Дома народного творчества, а также в сквере АОДНТ начнется акция «Революционная сходка "Ночь иллюзий"», посвящённая 100-летию Октябрьской революции.

В ОКЦ в 13:00 состоится концерт шоу-балета «Александрия» с программой «И снова здравствуйте!».

В 12:00 в спорткомплексе «Юность» пройдет открытое первенство и чемпионат города Благовещенска по шинкекушин карате в весовых категориях.

Понедельник, 6 ноября

Областная филармония в 15:00 приглашает на концерт, посвященный 100-летию революции.

В краеведческом музее в 11:00 организуют викторину «В единстве наша сила». В 15:00 здесь проведут обзорную экскурсию по залам музея «Тайны и загадки музейных залов».

Любители походов по кинотеатрам смогут посмотреть на больших экранах следующие фильмы: «Тэд-путешественник и тайна царя Мидаса», «Фиксики: Большой секрет», «Мы – монстры», «Матильда», «Последний богатырь», «Мульт в кино. Выпуск № 61», «Скайлайн–2», «Лего Ниндзяго фильм», «Геошторм», «My little pony в кино», «Салют-7», «Аритмия», «Пила-8», «Джунгли», «Убить за лайк», «Дикарь», «24 часа на жизнь». С подробным расписанием киносеансов можно ознакомиться на сайте Амур.инфо в разделе «Афиша».