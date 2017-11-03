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От нефтебазы до фотостудии: какой бизнес продают амурчане

От нефтебазы до фотостудии: какой бизнес продают амурчане

На сайте объявлений за пять дней появилось более 30 объявлений о продаже бизнеса в Благовещенске. В основном это мелкие и средние предприятия из сферы услуг, но есть и небольшие производственные предприятия. Самое дорогое дело стоит 80 миллионов рублей – это нефтебаза. Самое необычное – 100 тысяч. Это аттракцион виртуальной реальности.

Многие предприятия продаются в связи со скорым отъездом владельцев. А например, продающийся женский фитнес-клуб, который работал в городе пять лет, выставлен на продажу, потому что хозяева уже уехали. В некоторых объявлениях владельцы даже пишут, что бизнес прибыльный, и только отъезд вынуждает его продавать.

В сфере обслуживания продается сразу несколько магазинов, точки общепита – например, Subway. Продают также автомойку, обувную мастерскую, гостиницу, автосервис, фотостудию. Из развлечений в списке имеется аттракцион Laser Room.

В сфере производства на продажу выставлены пилорама, производство бытовой химии – причем уже готовое с помещением и запасами сырья. Ну, а самым дорогим бизнесом, выставленным на продажу, за последние дни стала нефтебаза. В объявлении указана цена – 80 миллионов рублей.

«База находится в Моховой Пади, – пояснил корреспонденту ИА «Амур.инфо» продавец. – Продаем, потому что это не профильный актив. Наше предприятие занимается другим бизнесом».

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#интернет #торговля

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