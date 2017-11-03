Амурские банки: при переводе пенсионеров на карты «Мир» задержек выплаты не будет

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Перевести амурчан, которые вышли на пенсию с 1 июля 2017 года, на карты «Мир» должны до июля 2020 года. Делать это будут постепенно, и сроки выплат не сдвинутся, заверили в кредитных организациях.

Переход на карты «Мир» обсудили на встрече представители амурского отделния Пенсионного фонда и 11 амурских банков. В кредитных организациях объяснили, что менять карты будут по мере того, как будет заканчиваться срок действия прежних.

«Мы планово перевыпускаем все карты действующих пенсионеров на карты "Мир", при этом номер счета меняться не будет. Карта перевыпускается автоматически, клиент приходит, забирает ее и продолжает дальше получать пенсию», – рассказала заместитель управляющего Благовещенским отделением Сбербанка Надежда Дубова.

Расчетный счет при переходе на карты «Мир» поменяется в трех кредитных учреждениях – ВТБ-24, ТЭМБР-БАНКЕ и Азиатско-Тихоокеанском банке. О новых реквизитах пенсионеру нужно будет сообщить в свое управление Пенсионного фонда. Чтобы пенсионеры смогли бесперебойно получать свои пенсии, эти банки приняли решение также не закрывать прежний счет.

«В нашем банке по мере окончания действия карты международного формата она перевыпускается, вместе с ней предлагается и карта "Мир". Пенсионер может выбрать, на какую карту он хочет впредь получать пенсию. И до того момента, пока пенсионер не дошел до Пенсионного фонда, и не сообщил свои новые реквизиты, он имеет возможность пользоваться старой картой», – рассказала управляющий Благовещенским региональным операционным офисом ВТБ24 Елена Бакуменко.

Обслуживание карты «Мир» и услуга «Мобильный банк» для пенсионеров бесплатны. Если пенсионер сам пропустил срок обмена, при обращении банк ему все равно выплатит пенсию.

«Практически все банки предусматривают такую услугу, как получение пенсии в кассе банка, если пенсионер своевременно не успел сообщить новые реквизиты. Так что деньги никуда не пропадут», – рассказала заместитель управляющего ОПФР по Амурской области Татьяна Машкина.

В амурском отделении Пенсионного фонда работает горячая линия по вопросу смены способа доставки пенсий и перехода на карты «Мир»: 202-390.

В Амурской области по линии Пенсионного фонда выплаты получают 234 тысячи пенсионеров, из них 49 % – через кредитные учреждения, 51 % – через отделения «Почты России».