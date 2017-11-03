В Благовещенске издадут «Словарик дружбы»

Карманный «Словарик дружбы» появится в Благовещенске. В нем будут собраны слова вежливости и добра народов, которые проживают в областном центре.

Деньги на создание словаря получит благовещенец, который выиграл мини-грант в сфере культуры. Его выдает Ресурсный центр творческих инициатив. Получать полноценные гранты могут лишь общественные организации, а мини-гранты – частные лица. На первый такой конкурсный отбор заявки подали порядка 20 людей, однако деньги выделили на реализацию десяти проектов.

«50 % – это работники учреждений культуры, но они запрашивали денежные средства, естественно, не на свою работу, а на свое хобби. Ну вот, допустим, библиотекарь оказалась связана с изобразительным искусством. Ну и 50 % – это люди, которые работают в совершенно разных сферах. Была и инициатива по свободному книгообмену, молодежная инициатива по созданию групповой художественной выставки», – рассказала в эфире «Эха Москвы в Благовещенске» начальник управления культуры города Виктория Хопатько.

Были социально значимые идеи – например, проект приобретения оборудования для работы с незрячими и слабовидящими людьми. Это поможет создать своеобразный клуб по интересам. Изначально городские власти выделили Ресурсному центру 200 тысяч рублей на организацию работы. За время существования они смогли получить дополнительные 650 тысяч.