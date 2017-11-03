Нужны ли шахматы в школьном расписании: мнения амурчан разделились

В Министерстве образования и науки страны предложили сделать уроки по шахматам обязательными во всех школах. Если это предложение примут на законодательном уровне, то в ближайшие два года, кроме основных предметов, ученики 1-4 классов по часу в неделю начнут заниматься шахматами. Мнения амурчан по поводу инициативы разделились.

Пока обучение шахматам на территории Приамурья ведётся на уровне дополнительного образования. В Благовещенске, например, работают как платные, так и бесплатные кружки и секции. Занимаются этим видом спорта более 500 горожан в возрасте от 6 до 18 лет.

Спрос рождает предложение, считают тренеры и педагоги по шахматам и отмечают – в Благовещенске этот вид спорта пользуется популярностью среди ребят и их родителей, которые охотно отдают детей на обучение интеллектуальной игре. При этом городские шахматисты уверены, если в школах введут уроки по шахматам, это пойдёт ученикам только на пользу.

«Во-первых, шахматы как обязательный школьный предмет практикуется во многих странах. Во-вторых, эта интеллектуальная игра развивает многие навыки, которые необходимы ребёнку в дальнейшей жизни. Это внимание, усидчивость, логическое мышление, какие-то положительные моральные качества, например, честное отношение к своему партнёру. Всему этому мы и учим ребят в своей секции», – объясняет педагог дополнительного образования по шахматам Центра эстетического воспитания имени В. В. Белоглазова Валерий Макаренко.

Научиться играть в шахматы можно за один месяц, а для того, чтобы научиться играть в них хорошо, потребуется вся жизнь, считает педагог. Поэтому обучение интеллектуальной игре в школе будет носить, скорее, общеобразовательный характер. С этим согласны и юные шахматисты, которые учатся играть, правда, пока в специализированных кружках и секциях.

«Мне нравятся шахматы тем, что, играя в них, ты развиваешь логическое мышление и можешь наперёд продумывать свои действия. Также здесь можно использовать разные тактические приёмы», – рассказывает юный шахматист секции Николай Неталиев.

«Навыки игры в шахматы помогают в разных сферах жизни. Просчитывая ходы, мне удаётся подтягивать свои знания по математике», – продолжает Дмитрий Мандрик.

В некоторых школах Благовещенска не стали дожидаться специального закона о введении уроков по шахматам в обязательном порядке и сами посвятили этой игре несколько занятий. Так поступили в лицее № 11. В учреждении для учеников начальных классов один урок физкультуры заменили на преподавание игры в шахматы. Сами учителя не против таких перемен.

«Это направление мы выбрали с учётом заинтересованности детей. У нас нет цели воспитывать чемпионов по шахматам. Просто хотим привить интерес к этой игре. Некоторые ребята настолько увлекаются, что идут участвовать в соревнованиях по шахматам, причём на региональном уровне, и занимаются дополнительно в специальных секциях. Мы преподаём в школе игру в шахматы только год, но нам удалось заинтересовать многих учеников. Поэтому, я считаю, что такие занятия в школах, скорее всего, стоит ввести», – рассказывает учитель физкультуры лицея № 11 Елена Дубина.

«Конечно, это очень здорово, сделать уроки по шахматам. Не у каждого родителя есть возможность отдать своего ребёнка в кружок или секцию, поэтому для них такие занятия будут хорошим выходом из ситуации. Тем более что сейчас дети не усидчивые, а игра в шахматы поможет это исправить. Да и вообще, это отличное развитие для учеников. Дети научатся самостоятельно мыслить. Единственный минус в этом нововведении, так это то, что будет сложно учить шахматам по 20-30 учеников сразу», – считает учитель начальных классов лицея № 11 Елена Мишина.

Родители школьников видят сложности не только в этом. Их мнения по поводу обязательных уроков по шахматам разделились.

«Мне кажется, нет смысла этого делать, потому что у детей будет умственная перегрузка. Потому что первоклассники и так сильно устают после четырёх уроков, а им же хочется ещё на танцы ходить, например», – рассказала бабушка ученицы Валентина Любенкова.

«Такие уроки необходимо делать обязательными, потому что они помогают детям развиваться умственно, а это тоже очень важно», – высказал своё мнение отец ученика Константин.

«Я считаю, это личное дело каждого ребёнка. У кого-то есть способности к шахматам, у кого-то они проявляются в чём-то другом. Поэтому делать шахматы обязательным предметом для всех не стоит», – объяснила мама ученицы Лариса Савина.

«Я тоже так думаю. Кому-то такие уроки могут быть в тягость, не все дети захотят на них присутствовать», – присоединилась родитель Нина Ивановна.

«Занятия шахматами должно быть добровольным. Нельзя заставлять ребят заниматься тем, что им не по душе. Поэтому лучше оставить шахматы как дополнительные занятия», – объяснил родитель Николай Владимирович.

Вопрос о введении обязательного урока по шахматам остаётся открытым. Так же, как нет ещё и ответов, кто же будет преподавать эту дисциплину в городах, а тем более в сёлах. Неизвестно и какой предмет придется сократить ради новой дисциплины.