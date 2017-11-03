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Нужны ли шахматы в школьном расписании: мнения амурчан разделились

Нужны ли шахматы в школьном расписании: мнения амурчан разделились

В Министерстве образования и науки страны предложили сделать уроки по шахматам обязательными во всех школах. Если это предложение примут на законодательном уровне, то в ближайшие два года, кроме основных предметов, ученики 1-4 классов по часу в неделю начнут заниматься шахматами. Мнения амурчан по поводу инициативы разделились.

Пока обучение шахматам на территории Приамурья ведётся на уровне дополнительного образования. В Благовещенске, например, работают как платные, так и бесплатные кружки и секции. Занимаются этим видом спорта более 500 горожан в возрасте от 6 до 18 лет.

Спрос рождает предложение, считают тренеры и педагоги по шахматам и отмечают – в Благовещенске этот вид спорта пользуется популярностью среди ребят и их родителей, которые охотно отдают детей на обучение интеллектуальной игре. При этом городские шахматисты уверены, если в школах введут уроки по шахматам, это пойдёт ученикам только на пользу.

«Во-первых, шахматы как обязательный школьный предмет практикуется во многих странах. Во-вторых, эта интеллектуальная игра развивает многие навыки, которые необходимы ребёнку в дальнейшей жизни. Это внимание, усидчивость, логическое мышление, какие-то положительные моральные качества, например, честное отношение к своему партнёру. Всему этому мы и учим ребят в своей секции», – объясняет педагог дополнительного образования по шахматам Центра эстетического воспитания имени В. В. Белоглазова Валерий Макаренко.

Научиться играть в шахматы можно за один месяц, а для того, чтобы научиться играть в них хорошо, потребуется вся жизнь, считает педагог. Поэтому обучение интеллектуальной игре в школе будет носить, скорее, общеобразовательный характер. С этим согласны и юные шахматисты, которые учатся играть, правда, пока в специализированных кружках и секциях.

«Мне нравятся шахматы тем, что, играя в них, ты развиваешь логическое мышление и можешь наперёд продумывать свои действия. Также здесь можно использовать разные тактические приёмы», – рассказывает юный шахматист секции Николай Неталиев.

«Навыки игры в шахматы помогают в разных сферах жизни. Просчитывая ходы, мне удаётся подтягивать свои знания по математике», – продолжает Дмитрий Мандрик.

В некоторых школах Благовещенска не стали дожидаться специального закона о введении уроков по шахматам в обязательном порядке и сами посвятили этой игре несколько занятий. Так поступили в лицее № 11. В учреждении для учеников начальных классов один урок физкультуры заменили на преподавание игры в шахматы. Сами учителя не против таких перемен.

«Это направление мы выбрали с учётом заинтересованности детей. У нас нет цели воспитывать чемпионов по шахматам. Просто хотим привить интерес к этой игре. Некоторые ребята настолько увлекаются, что идут участвовать в соревнованиях по шахматам, причём на региональном уровне, и занимаются дополнительно в специальных секциях. Мы преподаём в школе игру в шахматы только год, но нам удалось заинтересовать многих учеников. Поэтому, я считаю, что такие занятия в школах, скорее всего, стоит ввести», – рассказывает учитель физкультуры лицея № 11 Елена Дубина.

«Конечно, это очень здорово, сделать уроки по шахматам. Не у каждого родителя есть возможность отдать своего ребёнка в кружок или секцию, поэтому для них такие занятия будут хорошим выходом из ситуации. Тем более что сейчас дети не усидчивые, а игра в шахматы поможет это исправить. Да и вообще, это отличное развитие для учеников. Дети научатся самостоятельно мыслить. Единственный минус в этом нововведении, так это то, что будет сложно учить шахматам по 20-30 учеников сразу», – считает учитель начальных классов лицея № 11 Елена Мишина.

Родители школьников видят сложности не только в этом. Их мнения по поводу обязательных уроков по шахматам разделились.

«Мне кажется, нет смысла этого делать, потому что у детей будет умственная перегрузка. Потому что первоклассники и так сильно устают после четырёх уроков, а им же хочется ещё на танцы ходить, например», – рассказала бабушка ученицы Валентина Любенкова.

«Такие уроки необходимо делать обязательными, потому что они помогают детям развиваться умственно, а это тоже очень важно», – высказал своё мнение отец ученика Константин.

«Я считаю, это личное дело каждого ребёнка. У кого-то есть способности к шахматам, у кого-то они проявляются в чём-то другом. Поэтому делать шахматы обязательным предметом для всех не стоит», – объяснила мама ученицы Лариса Савина.

«Я тоже так думаю. Кому-то такие уроки могут быть в тягость, не все дети захотят на них присутствовать», – присоединилась родитель Нина Ивановна.

«Занятия шахматами должно быть добровольным. Нельзя заставлять ребят заниматься тем, что им не по душе. Поэтому лучше оставить шахматы как дополнительные занятия», – объяснил родитель Николай Владимирович.

Вопрос о введении обязательного урока по шахматам остаётся открытым. Так же, как нет ещё и ответов, кто же будет преподавать эту дисциплину в городах, а тем более в сёлах. Неизвестно и какой предмет придется сократить ради новой дисциплины.

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#спорт #школа

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Комментарии
Показать все (11) Обсудить на форуме
  • Touareg

    Touareg
    2 часа назад

    Почему именно шахматы? Почему не дота, тотал вар, покер, бильярд, боулинг, домино, шашки, крестики/нолики, японские кроссворды? Что за тупое поклонение шахматам, будто эта игра чем-то отличается от любой другой логической стратегической игры, кроме нереальной скукоты.

  • Сервелат

    Сервелат
    2 часа назад

    Я думаю, что нет необходимости вводить шахматы как обязательный предмет в школе, как кружок - абсолютное да, но не для всех.

  • 55

    55
    2 часа назад

    Что так скромно предлагает министерство, может лучше бы обязательным предметом для школьников игру в "Монополию" сделать, да еще на реальные деньги, чтобы распоряжаться ими научились, да и бизнесом заниматься.

  • Геральт

    Геральт
    2 часа назад

    какая то абсолютная глупость

  • Nikodim

    Nikodim
    1 час назад

    идея то хорошая, логики последнее время у многих действительно не хватает, живут одним днем, а так хоть новое поколение мыслить научится. но есть одна поговорка: заставь дурака Богу молиться, он и лоб расшибет. как бы в очередной раз благое дело не перевернули с ног на голову так, что от шахмат потом как от чумы будут шарахаться даже те, кто и сейчас в них спокойно играет ради удовольствия. но, еще раз повторюсь, идея очень хорошая. может так и до ЕГЭ доберутся.

  • Подруга друзей1

    Подруга друзей1
    1 час назад

    Ну уже ведь была тема про шахматы. Повторюсь, в нашей школе уже есть этот предмет.

  • Мелисса

    Мелисса
    1 час назад

    Геральткакая то абсолютная глупость


    +много.

  • Victrix

    Victrix
    1 час назад

    Помню еще были идеи ввести городки и рубку лозы с коня, как русские виды спорта.

  • Геральт

    Геральт
    1 час назад

    Nikodim

    идея то хорошая, логики последнее время у многих действительно не хватает, живут одним днем, а так хоть новое поколение мыслить научится. но есть одна поговорка: заставь дурака Богу молиться, он и лоб расшибет. как бы в очередной раз благое дело не перевернули с ног на голову так, что от шахмат потом как от чумы будут шарахаться даже те, кто и сейчас в них спокойно играет ради удовольствия. но, еще раз повторюсь, идея очень хорошая. может так и до ЕГЭ доберутся.



    она плоха прежде всего тем, что есть например люди, и их большинство, которым шахматы просто не даны, не их это, по складу мышления, по развитию и т.д. Хоть учи их по 24 часа в сутки, результата не будет, но, при этом - это может быть хороший спортсмен, талантливый художник или артист. Здесь же всех загоняют под гребенку..

  • Nikodim

    Nikodim
    45 минут назад

    Геральт

    Nikodim

    идея то хорошая, логики последнее время у многих действительно не хватает, живут одним днем, а так хоть новое поколение мыслить научится. но есть одна поговорка: заставь дурака Богу молиться, он и лоб расшибет. как бы в очередной раз благое дело не перевернули с ног на голову так, что от шахмат потом как от чумы будут шарахаться даже те, кто и сейчас в них спокойно играет ради удовольствия. но, еще раз повторюсь, идея очень хорошая. может так и до ЕГЭ доберутся.



    она плоха прежде всего тем, что есть например люди, и их большинство, которым шахматы просто не даны, не их это, по складу мышления, по развитию и т.д. Хоть учи их по 24 часа в сутки, результата не будет, но, при этом - это может быть хороший спортсмен, талантливый художник или артист. Здесь же всех загоняют под гребенку..



    так я об этом и пишу. если шахматам будут учить так же, как сейчас, например, физике, то идею убьют. шахматы должны стать иллюстрацией и примером того, как нужно думать при решении различных задач. нельзя спешить, торопиться. всегда нужно подумать над вариантами и над тем, чем может ответить другая сторона. шахматы - игра не одного хода, как и вся жизнь. всегда нужно думать над следующим ходом. есть своя система ценностей в виде стоимости фигур к пешке, но кроме того есть позиционная стоимость, где иногда ценность пешки важней того же коня. это помогает в работе с приоритетами. ребенку правила жизни сложно объяснить, но вот как раз формат игры позволяет ненавязчиво это сделать. кроме того, это хоть как-то отвлечет их от телефонов. сами то играете?



  • Сергей Васильев Сергеевич

    Сергей Васильев Сергеевич
    32 минуты назад

    Геральт

    Nikodim

    идея то хорошая, логики последнее время у многих действительно не хватает, живут одним днем, а так хоть новое поколение мыслить научится. но есть одна поговорка: заставь дурака Богу молиться, он и лоб расшибет. как бы в очередной раз благое дело не перевернули с ног на голову так, что от шахмат потом как от чумы будут шарахаться даже те, кто и сейчас в них спокойно играет ради удовольствия. но, еще раз повторюсь, идея очень хорошая. может так и до ЕГЭ доберутся.



    она плоха прежде всего тем, что есть например люди, и их большинство, которым шахматы просто не даны, не их это, по складу мышления, по развитию и т.д. Хоть учи их по 24 часа в сутки, результата не будет, но, при этом - это может быть хороший спортсмен, талантливый художник или артист. Здесь же всех загоняют под гребенку..



    В реальности всё будет проще: дети, кому шахматы не даны, просто будут баловаться на уроке, а многие другие начнут играть в шахматы. И это хорошо. Лучше, чем пялиться в гаджет. И тем, и другим шахматы никак не помешают стать "хорошими спортсменами, талантливыми художниками или артистами". Не думаю, что будут ставить оценки за этот урок.

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