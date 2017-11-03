Как изменились Благовещенск и Хэйхэ за полвека: в соцсетях сравнили снимки городов

В социальных сетях появилось «фотосравнение» Благовещенска и Хэйхэ. Кадры запечатлели местность по обе стороны реки Амур. Отмечается, что одно фото было сделано в прошлом веке, а второе – в прошлом году.

Коллаж: instagram.com/best.blg

На черно-белом снимке – виды Благовещенска и Хэйхэ 1969 года. На кадре видно, что китайская территория в то время была совершенно не застроена, в отличие от российской. На фото 2016 года видно, какую колоссальную работу провели в Хэйхэ – возвели высотные здания, торговые центры и объекты инфраструктуры. Новые здания за эти годы появились и на благовещенской стороне.

Как сообщало Амур.инфо, недавно о развитии российских территорий, граничащих с Китаем, шла речь в ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1». «Когда приходишь, смотришь на один берег и думаешь – здравствуй, будущее. Небоскребы, небоскребы, небоскребы в последнее время. А обернулся – здравствуй, Родина! Избушка, избушка, избушка. И то одну своровали», – отмечал тогда ведущий шоу Владимир Соловьев.