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сегодня, 13:55 6

Как изменились Благовещенск и Хэйхэ за полвека: в соцсетях сравнили снимки городов

Как изменились Благовещенск и Хэйхэ за полвека: в соцсетях сравнили снимки городов

В социальных сетях появилось «фотосравнение» Благовещенска и Хэйхэ. Кадры запечатлели местность по обе стороны реки Амур. Отмечается, что одно фото было сделано в прошлом веке, а второе – в прошлом году.

Коллаж: instagram.com/best.blg

На черно-белом снимке – виды Благовещенска и Хэйхэ 1969 года. На кадре видно, что китайская территория в то время была совершенно не застроена, в отличие от российской. На фото 2016 года видно, какую колоссальную работу провели в Хэйхэ – возвели высотные здания, торговые центры и объекты инфраструктуры. Новые здания за эти годы появились и на благовещенской стороне.

Как сообщало Амур.инфо, недавно о развитии российских территорий, граничащих с Китаем, шла речь в ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1». «Когда приходишь, смотришь на один берег и думаешь – здравствуй, будущее. Небоскребы, небоскребы, небоскребы в последнее время. А обернулся – здравствуй, Родина! Избушка, избушка, избушка. И то одну своровали», – отмечал тогда ведущий шоу Владимир Соловьев.

Просмотров всего: 1913

#жизнь #интернет #Китай #строительство

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Комментарии
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  • inoy

    inoy
    2 часа назад

    второй год как сравнивают, именно эти два фото.

  • vitalii2673

    vitalii2673
    2 часа назад

    ну что тут говорить китай однозначно выигрывает, а этот сраная блага как была нищебродской так и осталась, даже набережную до конца доделать не могут, зато по карманам тырить это мы мастера, киты тоже не ангелы но поднялись очень хорошо, а мы вниз ушли тоже очень хорошо, страна третьего мира, хуже чем гондурас и гвинея

  • DimonS

    DimonS
    2 часа назад

    Ты в них был? Или жил? Х**и п***еть-то? Диванный эксперт, бляха муха. Езжай тогда туда, че в отсталой стране третьего мира сидишь? Там и житье дешевле.

  • Марина Синельникова

    Марина Синельникова
    1 час назад

    Что он там выигрывает, этот Китай, вон умные люди что пишут про все это: https://ok.ru/etogorodna/topic/66415836067191

  • ПИСЬМО

    ПИСЬМО
    1 час назад

    В Китая делают все для развития страны, а у нас одни росдурнадзоры. Пример сельсовет на селе не может взять машинку песка для нужд, росдурнадзоры штраф огромный.

  • Maikl

    Maikl
    4 минуты назад

    Объективно, Китай очень сильно вырос, и растет, такими темпами, что нам и не снилось.. качество жизни, уровень доходов, и прочее... нам уже будет сложно догнать КНР...

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