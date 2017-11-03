В Амурской области без осадков: прогноз погоды на 4 ноября

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4 ноября, в субботу, в Амурской области будет переменно облачно, местами по северу пройдет слабый снег. Скорость юго-западного ветра составит 5 метров в секунду, местами – до 10 метров в секунду.

На севере области ночные температуры – 13...18, местами – 23...28, по югу – 8...13 градусов со знаком минус. Днем по северу будет минус 3...8, югу – от минус 3 до плюс 2 градусов.

В Благовещенске завтра ожидается небольшая облачность, без осадков. При юго-западном ветре – 4-9 метров в секунду – температура воздуха ночью составит минус 8-10, днем – 0...+2 градуса, сообщает Амурский гидрометцентр.