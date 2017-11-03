В Благовещенске на 300 тонн мусора стало меньше

На субботники в областной столице осенью вышли более 18 тысяч человек. Они очистили почти 600 тысяч квадратных метров городских улиц. Итоги осеннего этапа акции «Чистый город» подвели в администрации Благовещенска.

Акция «Чистый город» в Благовещенске проходила с 25 сентября по 1 ноября. Горожане за это время привели в порядок 576 тысяч квадратных метров территории.

«На телефон горячей линии Городского сервисно-торгового комплекса поступило 111 заявок. Для уборки территорий был задействован транспорт ГСТК: мусоровозы, самосвалы и погрузчик. Также в управление ЖКХ поступило 17 заявок на вывоз мусора от сторонних организаций», – рассказал начальник управления ЖКХ администрации города Сергей Казанцев.

В акции приняли участие различные учреждения и организация областного центра. На субботник вышли и чиновники. Сотрудники администрации очистили от опавшей листвы и сухой травы участок улицы Ленина от Островского до Шимановского. Управляющие организации провели 915 субботников на придомовых территориях.

На полигон твердых бытовых отходов за время акции вывезли около 300 тонн мусора. Это почти на 60 тонн больше, чем в прошлом году.