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3ноября
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сегодня, 13:13 10

Очевидцы: мужчина устроил взрыв в микрорайоне Благовещенска (видео)

Очевидцы: мужчина устроил взрыв в микрорайоне Благовещенска (видео)

В социальных сетях появилось необычное видео. На нем запечатлено, как мужчина устроил взрыв во дворе, воспользовавшись подручными средствами. Сообщается, что действо происходило в микрорайоне Благовещенска в выходной день.

Как видно на кадрах, для взрыва мужчина использовал два ведра – большое и маленькое, а также бутылку с неизвестным содержимым. В соцсетях приводятся слова автора «эксперимента»: он отметил, что «никто и ничто не пострадало».

Официальной информации о случившемся пока не поступало.

Видео: instagram.com/mreporter_blg

Просмотров всего: 2288

#происшествия

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Комментарии
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  • vertex

    vertex
    3 часа назад

    И каков результат данного "эксперимента"?

    Проверить работу полиции?

  • mc28rus

    mc28rus
    3 часа назад

    судя по используемым приспособлениям карбит наверно

  • Oldlord

    Oldlord
    3 часа назад

    Чувак явно теракт готовит.

    Вот уже и испытания взрывного устройства провёл.

    Если хорошо порыться у него дома, то и упоминания про ИГИЛ (организация, запрещённая в РФ) найдутся наверняка!

  • Victrix

    Victrix
    3 часа назад

    Oldlord

    Если хорошо порыться у него дома, то и упоминания про ИГИЛ (организация, запрещённая в РФ) найдутся наверняка!



    Ну да. Например рубаи Омара Хайяма.

  • Геральт

    Геральт
    2 часа назад

    социальный эксперимент

  • ММС

    ММС
    2 часа назад

    mc28rusсудя по используемым приспособлениям карбит наверно


    Нет, на карбид не похоже, да и достать его сейчас весьма и весьма проблематично, а вот порох или что-то из разряда новогодних бомбочек и петард вполне.

  • stepan28rus

    stepan28rus
    1 час назад

    А правоохренительные органы что не возбудились?

  • Док

    Док
    1 час назад

    каждый школяр в советской школе такое не раз делал

  • Brendan

    Brendan
    1 час назад

    Скорей всего это азот...

  • paravis

    paravis
    1 час назад

    Док

    каждый школяр в советской школе такое не раз делал



    Инихавари

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