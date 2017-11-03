Очевидцы: мужчина устроил взрыв в микрорайоне Благовещенска (видео)

В социальных сетях появилось необычное видео. На нем запечатлено, как мужчина устроил взрыв во дворе, воспользовавшись подручными средствами. Сообщается, что действо происходило в микрорайоне Благовещенска в выходной день.

Как видно на кадрах, для взрыва мужчина использовал два ведра – большое и маленькое, а также бутылку с неизвестным содержимым. В соцсетях приводятся слова автора «эксперимента»: он отметил, что «никто и ничто не пострадало».

Официальной информации о случившемся пока не поступало.

Видео: instagram.com/mreporter_blg