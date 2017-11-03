Памятнику землепроходцам-первооткрывателям через 15 лет вернули мемориальную доску

Оригинальную мемориальную доску установили на памятник землепроходцам-первооткрывателям 3 ноября. Табличку сорвали в 2002 году. Тогда найти похитителей не удалось. Через 15 лет доску вернул горожанин, пожелавший остаться неизвестным.

Мемориальную доску благовещенец принес в государственную инспекцию по охране объектов культурного наследия области в сентябре 2017 года. Горожанин не пожелал называть свое имя, но рассказал, что практически все это время доска хранилась у него дома. 15 лет назад похитители принесли табличку в пункт приема металла. У одного из сотрудников пункта не поднялась рука переплавить элемент памятника, и он унес доску домой. Спустя годы табличку увидел его приятель, который и убедил вернуть ее администрации.

Доска оказалась практически не повреждена, ее лишь почистили и установили на место. Доска сделана в виде грамоты с надписью: «Светла наша память о русских землепроходцах-первооткрывателях Амура».

Памятник землепроходцам-первооткрывателям открыли в Благовещенске в июле 1986 года. В 2002 году, воры укравшие с мемориала табличку, пытались сорвать и элемент в виде ладьи. Оторвать не смогли, но памятник повредили. Тогда мемориал восстановили, но в 2012 году он снова приглянулся вандалам. Доску опять пришлось восстанавливать.

Работу провел скульптор Николай Карнабеда, который является одним из авторов памятника.