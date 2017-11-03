Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
3ноября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 12:00 0

Количество туристов из Китая в Приамурье выросло больше чем на треть

Количество туристов из Китая в Приамурье выросло больше чем на треть
Фото: mir-politika.ru

За 9 месяцев 2017 года в Амурскую область въехало 93 тысячи китайских туристов. Это на 36 % больше, чем за аналогичный период прошлого года. По этому показателю Приамурье уступает только Москве и Приморскому краю.

Федеральное агентство по туризму сообщило, что с января по сентябрь 2017 года Россию посетили около 840 тысяч туристов из Китая в рамках безвизового обмена, что на 24 % больше показателей прошлого года. Из них Москву посетили 296 тысяч (рост составил 15 %), Приморье – 184 тысячи (рост 9 %). Таким образом, по темпам роста Амурская область обогнала даже эти субъекты.

Рост въездного турпотока отчасти вызван большим вниманием туристов из Китая к столетию Октябрьской революции. Также они интересуются красотами Сибири и Русской Арктики.

Значительно вырос турпоток из Китая на Байкал, почти 50 тысяч гостей из КНР посетили Иркутскую область. Более 34 тысяч отдохнуло в Забайкальском крае и более 23 тысяч китайских туристов посетили Новосибирскую область по безвизовому каналу.

Межправительственное соглашение о безвизовых групповых туристических поездках между Россией и Китаем действует с 29 февраля 2000 года. В соответствии с его условиями группы от 5 до 50 человек могут находиться на территории страны пребывания до 15 суток по общему групповому списку без оформления индивидуальных туристических виз.

Просмотров всего: 242

#Китай #туризм

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество 6

Как изменились Благовещенск и Хэйхэ за полвека: в соцсетях сравнили снимки городов
Общество 2

Приамурье вошло в список регионов, которым разрешено поставлять в КНР пшеницу
Общество

В Благовещенске состоялась стратегическая сессия по созданию высокопроизводительных рабочих мест
Общество 8

Амурские власти прокомментировали информацию о нарушениях в кластере «Амур»

вчера, 17:56