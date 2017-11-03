Количество туристов из Китая в Приамурье выросло больше чем на треть

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За 9 месяцев 2017 года в Амурскую область въехало 93 тысячи китайских туристов. Это на 36 % больше, чем за аналогичный период прошлого года. По этому показателю Приамурье уступает только Москве и Приморскому краю.

Федеральное агентство по туризму сообщило, что с января по сентябрь 2017 года Россию посетили около 840 тысяч туристов из Китая в рамках безвизового обмена, что на 24 % больше показателей прошлого года. Из них Москву посетили 296 тысяч (рост составил 15 %), Приморье – 184 тысячи (рост 9 %). Таким образом, по темпам роста Амурская область обогнала даже эти субъекты.

Рост въездного турпотока отчасти вызван большим вниманием туристов из Китая к столетию Октябрьской революции. Также они интересуются красотами Сибири и Русской Арктики.

Значительно вырос турпоток из Китая на Байкал, почти 50 тысяч гостей из КНР посетили Иркутскую область. Более 34 тысяч отдохнуло в Забайкальском крае и более 23 тысяч китайских туристов посетили Новосибирскую область по безвизовому каналу.

Межправительственное соглашение о безвизовых групповых туристических поездках между Россией и Китаем действует с 29 февраля 2000 года. В соответствии с его условиями группы от 5 до 50 человек могут находиться на территории страны пребывания до 15 суток по общему групповому списку без оформления индивидуальных туристических виз.