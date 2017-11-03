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3ноября
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сегодня, 11:41 0

Жильцы амурского поселка Новый жалуются, что их лишили автобусного сообщения

Жильцы амурского поселка Новый жалуются, что их лишили автобусного сообщения
Фото: 16.gts-mag.ru

В редакцию ИА «Амур.инфо» обратилось несколько жителей поселка Новый, расположенного в Благовещенском районе, неподалеку от Благовещенска. Люди рассказали, что их лишили автобусной остановки. Теперь маршрутный автобус № 8, которым пользуются амурчане, не будет останавливаться на остановке, расположенной на повороте на поселок.

По их словам, по-новому автобус будет ходить с 3 ноября. Об этом пассажиров известил водитель общественного транспорта. Жители поселка отмечают, что есть и соответствующее распоряжение Госавтоинспекции: автобус № 8 отныне проезжает мимо нужной им остановки, когда следует из Благовещенска.

Новый находится между населенными пунктами Аэропорт и Игнатьево, примерно в километре от каждого из них.

Кадр: 2gis.ru

«Говорят, причина в том, что там нет самой остановки, она не обустроена. А мы здесь живем 40 лет, и всегда всё было нормально. В Игнатьево находится медпункт, и у нас людям придется ходить туда пешком», – рассказывает одна из жительниц Нового Мария Леонтьевна.

ИА «Амур.инфо» обратилось за комментарием в пресс-службу министерства транспорта и строительства Амурской области. Там пообещали прокомментировать ситуацию позже.

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#транспорт

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