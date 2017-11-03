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сегодня, 11:02 7

Появление iPhone X не вызвало ажиотажа среди благовещенцев

Появление iPhone X не вызвало ажиотажа среди благовещенцев
Фото: news.sky.com

3 ноября в России наряду с другими странами началась продажа iPhone X. Федеральные СМИ сообщают о том, что в Москве желающие приобрести новинку Apple начали выстраиваться в очереди за день старта продаж. Что касается благовещенцев, то у них появление новинки не вызвало ажиотажа.

Новые iPhone пока не появились в продаже в магазинах Благовещенска. Очередей за ними также не наблюдается. Как рассказали корреспонденту Амур.инфо в официальных магазинах Apple, iPhone X поступит в город на следующей неделе. В специализированных салонах предзаказов по нему не было.

Но несколько заранее заказанных телефонов должны поступить 3 ноября в точки «Связного» в Благовещенске. Горожане делали заказы на сайте салона, об этом сообщили на горячей линии интернет-магазина. Вместе с предзаказом 3 ноября в «Связной» Благовещенска должны поступить несколько «айфонов» для свободной продажи.

Цена составит 79 990 рублей за модель с 64 ГБ памяти и 91 990 рублей за вариант с 256 ГБ. В связи со стартом продаж администрация торговой сети рассказала о результатах кампании предзаказа.

Как сообщается на сайте mobiltelefon.ru, точное количество предоплаченных iPhone X ритейлер не назвал, сказав лишь, что оно «исчисляется тысячами». На модель с 256 ГБ памяти пришлось 67 % заказов. При этом 43 % выбрали вариант 256-ГБ в цвете Space Gray, остальные 24 % предпочли Silver. Всего смартфон заказывали жители 207 городов России. Больше всего заказов пришло из крупнейших городов – Москвы и Санкт-Петербурга (совокупно 49 %). Также в десятку наиболее интересующихся iPhone X вошли Краснодар, Екатеринбург, Казань, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Владивосток, Хабаровск и Иркутск.

По информации федеральных СМИ, наибольший ажиотаж в связи с появлением нового «айфона» зафиксирован в Москве. Российские покупатели начали выстраиваться в очередь за день до начала продаж. Так, возле магазина на Тверской улице около 11:00 по московскому времени 2 ноября очередь насчитывала более 500 человек, пишет «Лента.ру».

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#связь #технологии #торговля

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Комментарии
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  • Сэр

    Сэр
    38 минут назад

    говнофон

  • Fedia

    Fedia
    36 минут назад

    Точно,для понтов.

  • Fedia

    Fedia
    36 минут назад

    Точно,для понтов.

  • Fedia

    Fedia
    36 минут назад

    Точно,для понтов.

  • Maikl

    Maikl
    18 минут назад

    Больные люди... что еще добавить, стоять в очереди, за айфоном, сутки...

  • Paster

    Paster
    10 минут назад

    Так у нас их в наличии нет нигде и до след года не будет.

  • Gangstarr

    Gangstarr
    2 минуты назад

    80-100К за телефон это ли не бред?

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