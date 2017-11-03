Бывший «Дальспецстрой» оштрафовали за незаконную добычу песка близ Циолковского
Министерство природных ресурсов Амурской области оштрафовало ФГУП «ГВСУ № 6» (бывший «Дальспецстрой») за незаконную добычу песка близ ЗАТО Циолковский. Как сообщало Амур.инфо, на незаконной добыче предприятие попалось в июне, однако свою вину тогда отрицало. Размер штрафа составил 300 тысяч рублей.
В пресс-службе минприроды области рассказали, что постановление о наложении штрафа было вынесено 17 августа. У ГВСУ была возможность обжаловать данное решение в суде, однако предприятие этого не сделало. «В суд они не пошли, их вина доказана», – резюмировали в пресс-службе.
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