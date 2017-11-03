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3ноября
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сегодня, 10:37 1

Банкоматы пока не могут принимать новые купюры 200 и 2 000 рублей

Банкоматы пока не могут принимать новые купюры 200 и 2 000 рублей
Фото: 1Ul.Ru

В России банкоматы смогут полноценно работать с новыми купюрами номиналом 200 и 2 000 рублей только в 2018 году. Прием денег, скорее всего, будет возможен, а вот выдача новых банкнот получится, только если пожертвовать другими купюрами. Сейчас в кассетах банкомата только четыре ячейки – для 100, 500, 1 000 и 5 000 рублей, сообщает «Российская газета».

Банкноты номиналом 200 и 2 000 рублей будут вводиться в обращение на территории РФ постепенно, по мере адаптации кассового и банковского оборудования, пояснили в Банке России. Массовый выпуск и распространение новых купюр во всех федеральных округах по-прежнему ожидаются в декабре 2017 года.

В Сбербанке «Российской газете» сообщили, что банкоматы и терминалы банка не принимают купюры 200 и 2 000 рублей – адаптация оборудования еще не завершена. Новые банкноты могут принимать в офисах банка. В конце ноября банкоматы начнут перенастраивать – эта работа завершится до марта 2018 года. Процесс адаптации пройдет поэтапно, по мере поступления новых банкнот в регионы – от крупных населенных пунктов к мелким. В пресс-службе ВТБ сообщили, что банк сейчас ведет работу по переоборудованию банкоматной сети для приема новых купюр.

Для приема новых купюр в банкоматах нужно обновление прошивки валидатора – устройства, которое распознает банкноты. Новая прошивка поступит в РФ только в конце ноября. «После этого нас ждет тестирование на локальной площадке вендора, тестирование на стороне банка, покупка прошивки и установка ее на всю сеть», – рассказал руководитель управления развития отношений с обеспеченными клиентами и некредитных продуктов «Райффайзенбанка» Дамьен Леклер. По его оценке, этот процесс займет больше полутора месяцев.

Со временем банкоматы будут принимать все существующие в России номиналы купюр. Выдачу проводить сложнее. Современные банкоматы работают одновременно с четырьмя номиналами. Сегодня это купюры 100, 500, 1 000 и 5 000 рублей (иногда бывает 50 вместо 5 000). Скорее всего, в связи с массовым вводом двух новых номиналов в банкоматах придется отказываться от части старых, отмечают представители банков.

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#финансы

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Комментарии
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  • HNIC

    HNIC
    33 минуты назад

    Сочинские сотки тоже не принимают

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