СМИ: один из банды Цапков отбывает срок в Приамурье

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Дело банды Цапков получило всероссийскую огласку 7 лет назад. 4 ноября 2010 года в кубанской станице Кущевская преступная группировка местного депутата и бизнесмена Сергея Цапка расправилась с семьей фермера Сервера Аметова и его гостями. Тогда погибли 12 человек, в том числе дети. Таким образом Сергей Цапок мстил за смерть своего старшего брата Николая, которого расстреляли в 2002 году. Однако кто именно стоял за тем убийством, сейчас доподлинно неизвестно.

По официальной информации, Вячеслав Цеповяз – сообщник Сергея Цапка по банде. Он был арестован решением суда в 2011 году. В 2013 году Краснодарский краевой суд приговорил Вячеслава Цеповяза к 19 годам и 10 месяцам колонии, а также к штрафу в размере 250 тысяч рублей.

Впоследствии Цеповяз жаловался в Европейский суд по правам человека на несправедливый суд, сообщал РБК. Вячеслав отмечал, что было нарушено его право на рассмотрение дела беспристрастным судом.

«Комсомольская правда – Кубань» со ссылкой на УФСИН Амурской области, пишет, что в Приамурье Вячеслав Цеповяз вместе с остальными осужденными занимается изготовлением тротуарной плитки и металлоконструкций. Как он себя ведет и как чувствует, в ведомстве изданию уточнять не стали, сославшись на конфиденциальность информации.

В пресс-службе УФСИН Амурской области ИА «Амур.инфо» комментировать информацию СМИ отказались.

Вячеслав Цеповяз должен выйти на свободу в 2032 году.