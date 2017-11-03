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сегодня, 10:24 4

СМИ: один из банды Цапков отбывает срок в Приамурье

СМИ: один из банды Цапков отбывает срок в Приамурье
Фото: «РИА Новости»

Один из осужденных по делу банды Цапков – Вячеслав Цеповяз – отбывает наказание в Амурской области, сообщает «Комсомольская правда – Кубань». В какой именно колонии он находится, не уточнятся.

Дело банды Цапков получило всероссийскую огласку 7 лет назад. 4 ноября 2010 года в кубанской станице Кущевская преступная группировка местного депутата и бизнесмена Сергея Цапка расправилась с семьей фермера Сервера Аметова и его гостями. Тогда погибли 12 человек, в том числе дети. Таким образом Сергей Цапок мстил за смерть своего старшего брата Николая, которого расстреляли в 2002 году. Однако кто именно стоял за тем убийством, сейчас доподлинно неизвестно.

По официальной информации, Вячеслав Цеповяз – сообщник Сергея Цапка по банде. Он был арестован решением суда в 2011 году. В 2013 году Краснодарский краевой суд приговорил Вячеслава Цеповяза к 19 годам и 10 месяцам колонии, а также к штрафу в размере 250 тысяч рублей.

Впоследствии Цеповяз жаловался в Европейский суд по правам человека на несправедливый суд, сообщал РБК. Вячеслав отмечал, что было нарушено его право на рассмотрение дела беспристрастным судом.

«Комсомольская правда – Кубань» со ссылкой на УФСИН Амурской области, пишет, что в Приамурье Вячеслав Цеповяз вместе с остальными осужденными занимается изготовлением тротуарной плитки и металлоконструкций. Как он себя ведет и как чувствует, в ведомстве изданию уточнять не стали, сославшись на конфиденциальность информации.

В пресс-службе УФСИН Амурской области ИА «Амур.инфо» комментировать информацию СМИ отказались.

Вячеслав Цеповяз должен выйти на свободу в 2032 году.

Просмотров всего: 1028

#криминал

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Комментарии
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  • mm_Дмитрий Ванин

    mm_Дмитрий Ванин
    1 час назад

    9 граммов свинца для него пожалели...жаль....

  • Genius1234

    Genius1234
    1 час назад

    сообщите еще куда передачи носить !амурчане распределятся !

  • бусяка

    бусяка
    1 час назад

    Амуринфо, вам писать больше не о чем? Кому интересна судьба этих нелюдей?

  • alex 3

    alex 3
    49 минут назад

    Как он ведёт себя и как чувствует....!? Может ещё и репортаж сделать, о том как эта выдающаяся личность, посетила наш скромный город? Поинтересоваться, не нуждается ли он в чем?

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