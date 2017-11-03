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сегодня, 09:58 2

«Крылья»: история двухлетней Арины, попавшей в дом ребенка сразу после рождения

«Крылья»: история двухлетней Арины, попавшей в дом ребенка сразу после рождения

Еще одна героиня рубрики «Крылья» – маленькая Арина. Девочке 2,5 года, а она уже настоящий лидер, рассказывают воспитатели. Если Ариша выбирает платье, то самое лучшее, если игрушку, то самую большую. Девочка даже командует своими сверстниками.

Арина – активный и общительный ребенок. Настоящая болтушка и веселушка– так воспитатели характеризуют девочку.

«Ариша – самостоятельный ребенок. Кушает, пьёт из кружки, знает своё место за столом, знает горшок. Она умеет частично одеваться. Надевает сама колготки, носочки, туфельки. Мы помогаем одевать ей платье, а курточку, шапочку она сама надевает. Развитый ребенок, очень подвижный и любознательный», – рассказала учитель-дефектолог Анастасия Сайгушкина.

В социальное учреждение Ариша поступила в 2 месяца. Девочка из социально неблагополучной семьи. Она родилась весом всего 2 килограмма, но догнала сверстников. Арина умеет произносить не только слова, но и целые предложения.

«Девочка в физическом развитии соответствует возрасту. При исследовании у кардиолога в 1 год и 9 месяцев у нее был выставлен врожденный порок сердца. Но благополучно её прооперировали в октябре. В настоящее время ребенок компенсирован по сердечному заболеванию», – сказала врач-педиатр Дарья Владыка.

Через полгода девочку из дома ребенка должны перевести в детский дом. Сейчас Ариша часто произносит слово «мама». И воспитатели надеются, что мама для нее действительно найдется. Желающие удочерить девочку могут позвонить по номеру 8 (4162) 200-249.

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#дети #жизнь

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Комментарии
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  • Кварц

    Кварц
    1 час назад

    Хорошая такая девочка! Красивая, смышленая, с характером. Сегодня торопимся достигать своих целей: карьера, машина, дом, отдых, а придет время, когда уже это все станет безразличным, а машина и дом в больнице не навестят и не обнимут теплыми руками.

  • Энн

    Энн
    1 час назад

    Выложите видео, пожалуйста. Так ребенок быстрее найдет дом.

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