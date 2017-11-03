Изобретено оружие против надоедливых мужчин: обзор прессы

Фото: rg.ru

Кто потерял свой пост из-за чужих коленок; когда банкоматы смогут принимать купюры нового образца; что объяснил трудящимся председатель Высшего совета «Единой России» Грызлов; какой кроссовер создали в Германии для молодежи – об этом в обзоре прессы ведущего «Авторадио-Благовещенск» Павла Савинкина.

Полный абзац

«Российская газета» ставит в известность, что банки смогут обеспечить прием купюр нового номинала в 200 и 2 000 рублей в сетях банкоматов только в 2018 году. Сегодня в кассетах банкомата есть место только для четырёх номиналов, то есть, требуется модернизация, финансирование которой ляжет в результате на плечи трудящихся. У заметки симпатичный заголовок: «Правила съёма».

Кстати, из этой же газеты вы узнаете о грядущей приватизации Сбербанка. Как вы думаете, кто его приватизирует?

Напишут же такое

В канун всенародного праздника под названием День народного единства главная газета страны публикует мысли председателя Высшего совета партии «Единая Россия» Бориса Грызлова. Он объясняет читающим газету гражданам страны, что народ и партия едины, что «Единая Россия» как ведущая, правящая партия страны выступает за согласие всех движущих сил, и что революция (100-летие которой вот-вот) не должна повториться.

Внимательно прочитав набор стандартных, протокольных фраз, в которых нет ничего свежего, лишь убедился в том, что правящий класс справедливо опасается революций.

Также в номере

И еще много чего интересного в «РГ», в том числе и о том, что немецкий автопроизводитель одной из самых популярных марок создал кроссовер, ориентированный на молодежь. Речь идет о BMW X2, который понравится активным молодым людям, ищущим свой путь в жизни и желающим проявить свою индивидуальность. Проявить ее можно за 3 миллиона рублей.

Еще пишут о том, что министр обороны Британии потерял пост из-за того, что 15 лет назад потрогал коленки журналистки. При этом тогда он не был министром. И если вспоминать все коленки…

Впрочем, давайте перейдём к другой газете.

Очень интересно

В «Амурской правде» про коленки не пишут (а жаль), зато здесь можно прочесть о том, что на памятник первооткрывателям наших земель вернут табличку, украденную 15 лет назад. То есть, кто-то полтора десятка лет назад трогал коленки, а кто-то воровал таблички. И это подтверждает тезис, что у каждого свой путь…

Кстати, о пути. Прочтите материал Андрея Анохина, прогулявшегося по новому корпусу следственного изолятора. О том, что он увидел (а увидел, к примеру, телевизоры в камерах, аппарат для изготовления котлет), что узнал (к примеру, мужчин селят вместе с мужчинами, а не с женщинами), о чем подумал (к примеру, несмотря на комфортность содержания в СИЗО, туда лучше не попадать) – на страницах главной газеты области.

Вам статья

«Комсомольская правда» сегодня изучает портрет явления: «Почему Россия превратилась в страну вахтёров и сторожей». Не первая публикация на эту тему, и далеко не последняя (вспомните, на этой неделе об этом уже писали «АиФ»). Основная идея публикации – больше, кроме как в охранники, идти некуда. Заводы и фабрики ушли в прошлое, а олигархом может стать не каждый. Ну, как-то так.

Еще сообщаются подробности, зачем всё-таки американцы собирают биоматериал россиян. Приводится конспирологическая версия: для генетического оружия по обездвижению русских. Хотя ответ на поверхности: для удобрений.

Еще пишут про Собчак, но это так – на вкус.

На посошок

Напоследок «Российская газета-Неделя». Здесь кстати, тоже о коленках (вот ведь привязалось с утра!). Не напрямую, правда, но всё равно о них. Пишут, что во Франции создали эффективное оружие против назойливых мужчин. Суть такова: дама на просьбы особи мужского пола дать номер телефона – даёт. Но не свой номер, а тот, который завязан на полицейский участок! Представляете?! После чего любителю «картошки дров поджарить» приходит сообщение, что он попал! Подробности изучите сами, но лично мне кажется, проще вмонтировать в телефон электрошокер. Им и воспользоваться.