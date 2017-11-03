Тема «Эха Москвы в Благовещенске»: жизнь с ребенком с ограниченными возможностями здоровья

В пятницу, 3 ноября, в дневном эфире «Эха Москвы в Благовещенске» выйдет программа «Кабинет психолога». В гости к ведущей Екатерине Кузьминой придет психолог Александр Якунин. Тема выпуска: «Жизнь с ребенком с ограниченными возможностями здоровья».

Дневной разворот проведут Екатерина Кузьмина и Михаил Митрофанов.

«Эхо Москвы в Благовещенске» вещает на волне 101.5 FM. Радиослушатели могут задать гостям студии свои вопросы или принять участие в обсуждении тем по телефону прямого эфира (4162) 31-101-5 или, отправив сообщение в WhatsApp на номер +7-965-671-101-5. Также можно предложить свои темы для обсуждения, позвонив в редакцию «Эха Москвы в Благовещенске» по номеру (4162) 333-001 или написав в WhatsApp по номеру +7-965-671-101-5.