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сегодня, 09:08 2

Амурские отделения «Почты России» не будут работать в День народного единства

Амурские отделения «Почты России» не будут работать в День народного единства
Фото: vestnikkavkaza.net

УФПС Амурской области сообщило о графике работы отделений «Почты России», расположенных в Приамурье, в период с 3 по 6 ноября. 4 ноября, День народного единства, было решено сделать для всех амурских почтовых отделений выходным.

3ноября почтовые отделения в области будут работать меньше на один час.

4 ноября почтовые отправления и периодические печатные издания амурчанам доставляться не будут. Не будет в этот день и производиться выемка письменной корреспонденции из почтовых ящиков.

5 ноября все почтовые отделения Приамурья работают по установленному графику.

6 ноября отделения почтовой связи в области будут работать по графику субботнего дня. Отмечается, что для ряда сельских отделений могут установить иной режим работы.

«Доставка пенсий и пособий за выходные и праздничный день будет осуществляться по согласованию с региональными отделениями Пенсионного фонда РФ с учетом особенностей организации их доставки в конкретном регионе», – пишет УФПС Амурской области.

С программой мероприятий ко Дню народного единства в Благовещенске можно ознакомиться на сайте Амур.инфо.

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#праздники

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Комментарии
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  • inoy

    inoy
    2 часа назад

    это дурдом!!! мало того, что они почти все работают с 9 до 18, тут еще это((((( в двух отделениях которые работают до 20-00 очереди как мавзолей.......

  • Nexus

    Nexus
    2 часа назад

    да они в обычные то дни не работают. Точнее работают из рук вон плохо

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