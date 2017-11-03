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Температура упала: прогноз погоды в Амурской области на 3 ноября

Температура упала: прогноз погоды в Амурской области на 3 ноября
Фото: animalsfoto.com

3 ноября, в пятницу, в центральных и южных районах Амурской области осадков не ожидается. Слабый снег пройдет лишь на севере. Скорость северо-западного ветра в течение дня составит 2-7 метров в секунду, с порывами до 8-13 метров в секунду.

Температура воздуха ушла в минус: до 5 градусов на юге; 3...8 и даже 10-15 ниже нуля – на севере.

В Благовещенске рано утром было минус 11 градусов при северо-западном ветре. Небольшая облачность и северо-западный ветер – 7-12 метров в секунду – ожидаются днем. Температура при этом не поднимется выше минус 1...3 градусов, сообщают синоптики Амурского гидрометцентра.

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#погода

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