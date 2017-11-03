Жительницы амурского села подкинули соседу наркотик, чтобы натравить на него полицию

Фото: mvdlnr.ru

В Приамурье правоохранители разбираются в происшествии, случившемся в селе Березовка Ивановского района. По версии следствия, две жительницы этого села оклеветали соседа перед полицией. Женщины подкинули ему мешок марихуаны.

19августа в полицию Ивановского района анонимно сообщили, что житель села Березовка хранит дома наркотик. Проверяя это сообщение стражи порядка обнаружили и изъяли мешок с марихуаной массой 412,5 грамма. По данному факту возбудили уголовное дело.

В дальнейшем полиция установила, что амурчанина подставили. Мешок с коноплей, которую сами и собрали, ему подкинули две жительницы Березовки, желая отомстить.

В ходе допросов женщины сознались в содеянном. Теперь уголовное дело завели уже на них, сообщает прокуратура Амурской области. Амурчанкам грозят принудительные работы или лишение свободы на срок до 6 лет.