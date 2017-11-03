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сегодня, 08:53 4

Жительницы амурского села подкинули соседу наркотик, чтобы натравить на него полицию

Жительницы амурского села подкинули соседу наркотик, чтобы натравить на него полицию
Фото: mvdlnr.ru

В Приамурье правоохранители разбираются в происшествии, случившемся в селе Березовка Ивановского района. По версии следствия, две жительницы этого села оклеветали соседа перед полицией. Женщины подкинули ему мешок марихуаны.

19августа в полицию Ивановского района анонимно сообщили, что житель села Березовка хранит дома наркотик. Проверяя это сообщение стражи порядка обнаружили и изъяли мешок с марихуаной массой 412,5 грамма. По данному факту возбудили уголовное дело.

В дальнейшем полиция установила, что амурчанина подставили. Мешок с коноплей, которую сами и собрали, ему подкинули две жительницы Березовки, желая отомстить.

В ходе допросов женщины сознались в содеянном. Теперь уголовное дело завели уже на них, сообщает прокуратура Амурской области. Амурчанкам грозят принудительные работы или лишение свободы на срок до 6 лет.

Просмотров всего: 952

#криминал #происшествия

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Комментарии
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  • vertex

    vertex
    3 часа назад

    Мде...

  • S kak $

    S kak $
    2 часа назад

    "натравить" - как собак

  • DimonS

    DimonS
    2 часа назад

    Бедные оседки...

  • Лютцов

    Лютцов
    2 часа назад

    "женщины решили отомстить"



    Видать гражданин не захотел утешить одиноких дам, а они в таких случаях бывают мстительными...

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