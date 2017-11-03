Помолодели и обросли кредитами: в России изменился портрет потенциального банкрота

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Два года назад потенциальными банкротами прежде всего были граждане в возрасте от 37 лет, сейчас о несостоятельности начали заявлять россияне от 22 лет. Долги также пошли в рост – с 1-2 до 3-4 на человека. Если раньше это были в основном долги перед банками, то сейчас в большей степени заявляют о невозможности выполнить обязательства перед микрофинансовыми организациями.

«Рост закредитованности в МФО связан со снижением размера заработных плат – как "белых", так и "серых". Кредитоваться в банках стало сложнее, чем раньше. Банки отдают предпочтение заемщикам с хорошей кредитной историей и зарплатным клиентам, гражданам "с улицы" получить кредит невозможно. В МФО дают деньги без лишних проверок, но под баснословные проценты. Если человек хоть раз пропустил платеж, то, хотя "тело" кредита и не меняется, фактическая сумма займа увеличивается в два раза. Штрафы и пени за несвоевременный платеж моментально могут перекрыть сумму самого кредита», – считает директор Национального центра банкротств Дмитрий Токарев

Несостоятельными в России с момента действия закона о банкротстве признаны 34 тысячи граждан. Это 5 % от общего числа потенциальных банкротов. Сумма задолженности россиян, которые по закону могут объявить себя несостоятельными, выросла в этом году на 87 % и на 1 сентября 2017 года составила 28,93 миллиарда рублей.

Общий объем просрочки по розничным кредитам составляет 871 миллиард рублей, сообщают в Центробанке.