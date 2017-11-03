Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
3ноября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 08:01 5

Помолодели и обросли кредитами: в России изменился портрет потенциального банкрота

Помолодели и обросли кредитами: в России изменился портрет потенциального банкрота
Фото: vustug-info.ru

Портрет потенциально неплатежеспособных заемщиков за два года действия закона о банкротстве физических лиц существенно изменился. Заявления начала подавать молодежь. Выросла и закредитованность потенциальных банкротов, со ссылкой на Национальный центр банкротств сообщают «Известия».

Два года назад потенциальными банкротами прежде всего были граждане в возрасте от 37 лет, сейчас о несостоятельности начали заявлять россияне от 22 лет. Долги также пошли в рост – с 1-2 до 3-4 на человека. Если раньше это были в основном долги перед банками, то сейчас в большей степени заявляют о невозможности выполнить обязательства перед микрофинансовыми организациями.

«Рост закредитованности в МФО связан со снижением размера заработных плат – как "белых", так и "серых". Кредитоваться в банках стало сложнее, чем раньше. Банки отдают предпочтение заемщикам с хорошей кредитной историей и зарплатным клиентам, гражданам "с улицы" получить кредит невозможно. В МФО дают деньги без лишних проверок, но под баснословные проценты. Если человек хоть раз пропустил платеж, то, хотя "тело" кредита и не меняется, фактическая сумма займа увеличивается в два раза. Штрафы и пени за несвоевременный платеж моментально могут перекрыть сумму самого кредита», – считает директор Национального центра банкротств Дмитрий Токарев

Несостоятельными в России с момента действия закона о банкротстве признаны 34 тысячи граждан. Это 5 % от общего числа потенциальных банкротов. Сумма задолженности россиян, которые по закону могут объявить себя несостоятельными, выросла в этом году на 87 % и на 1 сентября 2017 года составила 28,93 миллиарда рублей.

Общий объем просрочки по розничным кредитам составляет 871 миллиард рублей, сообщают в Центробанке.

Просмотров всего: 411

#экономика

распечатать

Комментарии
Показать все (4) Обсудить на форуме
  • Sinner

    Sinner
    2 часа назад

    Сейчас люди даже обувь в кредит покупают, а если денег нет даже на элементарные вещи, то откуда взять их на ежемесячные платежи по кредитам!?

  • mm_Дмитрий Ванин

    mm_Дмитрий Ванин
    1 час назад

    Работают и нет денег даже на обувь?! Не верю.

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    mm_Дмитрий Ванин

    Работают и нет денег даже на обувь?! Не верю.



    Смотря какую обувь покупать. )



    Некоторые по несколько кредитов имеют и им пофиг всё!



  • Антон Макаров

    Антон Макаров
    6 минут назад

    Сначала айфон в кредит а потом палец сосать пол года. Умеем любим практикуем

Показать все (4) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество

В Благовещенске состоялась стратегическая сессия по созданию высокопроизводительных рабочих мест
Общество 8

Амурские власти прокомментировали информацию о нарушениях в кластере «Амур»

вчера, 17:56
Общество 2

Белогорск поделился опытом изыскания налогов

вчера, 16:35
Экономика

Благовещенские предприниматели: успешное сельхозпредприятие можно создать за 2 года