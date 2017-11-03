Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
3ноября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 14:17 22

4 ноября Благовещенск отметит День народного единства

4 ноября Благовещенск отметит День народного единства
Фото: ckr-ri.ru

День народного единства, который отмечают в России 4 ноября, Благовещенск отпразднует народным гуляньем, выставками, акциями, танцевальным флешмобом и разнообразными концертами. Праздничные мероприятия, приуроченные к этой дате, начнутся 26 октября, сообщает пресс-служба городской администрации.

На Амур.инфо программа праздничных мероприятий, посвященных Дню народного единства

Дата

Мероприятие

Место, время проведения

26.10

Межнациональная игра «Поднебесные вечера» среди учащихся профессиональных образовательных организаций и организаций высшего образования

Общественно-культурный центр, ул. Ленина, 100

27.10-02.11

Конкурс детского рисунка «Пока мы едины – мы непобедимы»

ул. Кузнечная, 21, в течение дня

01.11.2017

Информационная выставка «Единство разных»

ДК с. Белогорье, ул. Релочная, 22, в течение дня

01.11-03.11, 07.11-10.11

Книжная выставка, посвященная Дню народного единства

МБ с.Садовое, ул. Садовая, 2, 14:00-17:00

01.11-04.11

Открытые уроки: «В единстве сила», «Листаем страницы истории нашего Отечества», «И встала Русь единая», «Заступники земли русской», «Мы - дети России»

общеобразовательные учреждения города

01.11-04.11

Викторины: «Моя малая родина», «История родного края», «Страницы истории»

общеобразовательные учреждения города

01.11-04.11

Конкурсы рисунков: «Это Родина моя», «Мы едины»

общеобразовательные учреждения города

01.11-04.11

Конкурсы сочинений: «Истинные патриоты России. Кто они?», «Моя малая родина», «Что значит слово Родина?»

общеобразовательные учреждения города

01.11-04.11

Конкурс детского рисунка «В единстве наша сила»

Детский сад № 32, корп. 2, ул. Молодежная, 21

01.11-12.11

Выставки детских работ изостудии «Колорит плюс» и студии ДПИ «Художник» ко Дню народного единства

Филиалы : ул. Кузнечная, 210, ул.Чайковского,191

01.11-10.11

Книжно-иллюстративная выставка «Мы сильны, когда едины»

МБ «Диалог», ул. Политехническая,46

01.11-10.11

Книжная выставка «Мы разные, но мы вместе»

МБ «Центральная», ул. Красноармейская,128

01.11-10.11

Тематическая выставка «Один народ, одна страна»

МБ «Солнечная», ул. Пограничная, 124/3

01.11-10.11

Информационная выставка «Единство равных»

МБ с.Белогорье, ул. Рёлочная, 22, 10:00-18:00

01.11-30.11

Выставка «Сыны Отечества»

МБ им. Комарова, ул. Лазо, 43

02.11

Исторические раскопки «Как жили на Руси»

МБ им. Б. Машука, ул. Институтская, 6, 12:00

02.11-03.11

«Россия моя!» – поздравление жителей микрорайона с Днем народного единства

ТЦ на Игнатьевском ш., 11, 12:00-13:00

02.11.-10.11

Книжная выставка «Русской доблести пример»

МБ «Центральная», ул. Красноармейская,128

02.11-10.11

Книжная выставка «Хроника Смутного времени»

МБ «Молодёжная», Ленина, 72

03.11

Экспозиция «День открытых дверей» ко Дню народного единства

Музей с. Белогорье, ул. Рёлочная, 22,10:00-18:00

03.11

Видеопутешествие «Защитники земли русской»

МБ им. Комарова, ул. Лазо,42, 12:00

03.11

Классный час с учащимися 6-7 классов с участием ветеранов Великой Отечественной войны

Алексеевская гимназия

04.11

Праздничная радиогазета «Вместе целая страна»

ДК с.Садовое, Садовая,1, 12:00-14:00

04.11

Народное гулянье с танцевальными флешмобами

ул. Краснофлотская, от Кузнечной до Уралова,12:00-13:00

04.11

Концерт «Мы вместе»

ЦЭВД им. Белоглазова, пер. Св. Иннокентия, 2, 13:00-14:30

04.11

Программа «Когда мы едины, мы непобедимы»

ДК с. Плодопитомник, ул. Центральная, 1, 13:00

04.11

Круглый стол «Мы все очень разные, но мы единый народ, и в этом наша сила»

ул. 50 лет Октября, 239, 18:00

04.11

Акция «Ночь в библиотеке»

МБ «Центральная», ул.Красноармейская,128, 19:00-21:30

04.11

Праздничная дискотека

МДЮБ им. Чехова, ул. Комсомольская, 3, 19:00-21:30

04.11.2017

Праздничная дискотека

МБ Машука, Институтская, 6, 19:00-21:30

ДК с.Белогорье, ул. Релочная, 22, 20:00-23:00

ДК с.Садовое, ул. Садовая, 1, 21:00-23:00

Просмотров всего: 1106

#отдых #праздники

распечатать

Комментарии
Показать все (22) Обсудить на форуме
  • Сергей вокалист

    Сергей вокалист
    1 неделя назад

    День единства олигархов с властью?

  • Туж2

    Туж2
    1 неделя назад

    на счет этого праздника ничего не скажу.

    А вот в этот день моему однокашнику.

    полтинник стукнет.

    Живет он в Благе.

    И соточку за его здоровье выпью.

    З.Ы. И других праздников в этот день нет

  • Алиса65

    Алиса65
    1 неделя назад

    Этот "праздник" придумали для того, что бы народ поскорее забыл 7 ноября и свою историю, а чинушам лишний выходной.

  • ay

    ay
    1 неделя назад

    А я отмечу 7 ноября, в отличку от кратно перекрашенных коммуняк.

  • Oldlord

    Oldlord
    1 неделя назад

    ay

    А я отмечу 7 ноября, в отличку от кратно перекрашенных коммуняк.



    Ты не одинок!

  • Дмитрий71

    Дмитрий71
    1 неделя назад

    А может 5 ноября народ с властью побратаются?

  • Oldlord

    Oldlord
    1 неделя назад

    Дмитрий71

    А может 5 ноября народ с властью побратаются?



    Опасаюсь, власть будет против.

  • Рамзай

    Рамзай
    5 дней назад

    Хватит обс... историю. Это уже произошло и что-то изменить мы не в силах. Анализируй и делай выводы. Лучшее в нашу сегодняшнюю жизнь. А остальное оставь для истории. Пример Китай тому. Они свою историю не хулят на каждом углу, а у нас идет самобичевание. ПОлагаю делается это умышленно, пока мы себя линчуем - некто наживается на этом. Нам нужно исправлять допущенные ошибки, а потом уж, виноватых искать! Об этом уже и ТВ говорит... Делом нужно заниматься, а не трескатней.

  • Хмык

    Хмык
    5 дней назад

    Рамзай

    Хватит обс... историю. Это уже произошло и что-то изменить мы не в силах. Анализируй и делай выводы. Лучшее в нашу сегодняшнюю жизнь. А остальное оставь для истории. Пример Китай тому. Они свою историю не хулят на каждом углу, а у нас идет самобичевание. ПОлагаю делается это умышленно, пока мы себя линчуем - некто наживается на этом. Нам нужно исправлять допущенные ошибки, а потом уж, виноватых искать! Об этом уже и ТВ говорит... Делом нужно заниматься, а не трескатней.



    Чо делать то надо?



  • Хмык

    Хмык
    5 дней назад

    Программа дубовая. Абы крикнуть "мы едины" (Единая Россия).

    Чего стоит только это:

    Классный час в одной гимназии с учащимися 6-7 классов с участием ветеранов Великой Отечественной войны

    Ну да, мероприятие областного масштаба.

  • kenwood

    kenwood
    5 дней назад

    Я вообще так и нипонял, к чему это дата приурочена

    Че, если бы 4 ноября (21 окт.по старому) народ бы примирился с буржуями, то 7 ноября бы не было?

  • Crasy

    Crasy
    5 дней назад

  • Crasy

    Crasy
    5 дней назад

  • Crasy

    Crasy
    5 дней назад

  • Crasy

    Crasy
    5 дней назад

  • V.M.

    V.M.
    5 дней назад

    4 Ноября в нашей стране отмечается государственный праздник — «День народного единства», которые ведёт свои корни аж с 1612 года, когда бойцы народного ополчения под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского штурмом взяли Китай-город, освободив Москву от польских интервентов, продемонстрировав единство всего народа …

    Это еще и праздник Казанской иконы Божией Матери

    Так что, каждый выбирает для себя - праздновать или не праздновать и по какому поводу.

  • full

    full
    5 дней назад

    Некоторые профессиональные историки формулируют это так - День, когда ничего не произошло.

    https://www.youtube.com/watch?v=EhWghYWsDGg

  • Хмык

    Хмык
    4 дня назад

    Вспоминаю поиски даты для замены 7 ноября. Чего только не пытались прилепить. Ну ничего у нас в этот период не происходило. 4 ноября тоже черти чо и черти о чем.

  • Семен Васильевич А.

    Семен Васильевич А.
    4 дня назад

    А где ам волна с обещалками?

  • Дмитрий1

    Дмитрий1
    4 дня назад

    А 5 ноября будет революция, как Мальцев обещает. Вот пусть решают: то ли набухаться на празнеГ, то ли чумаданы паковать.

  • Семен Васильевич А.

    Семен Васильевич А.
    4 дня назад

    Нифига,Дима,не будет,сдулись они

  • Дмитрий1

    Дмитрий1
    4 дня назад

    Семен Васильевич А.

    Нифига,Дима,не будет,сдулись они



    ничё, скоро Армагеддон. Он будет вовремя, не отменится.

Показать все (22) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество

«Юди», День народного единства, ночь искусств: выходные в Благовещенске
Общество 2

Амурские отделения «Почты России» не будут работать в День народного единства
Общество 4

Новый год к нам мчится: костюмы и украшения появились в продаже в Благовещенске (фото)
Общество 4

«Тор: Рагнарёк», «Убить за лайк», «Дикарь»: кинопремьеры недели