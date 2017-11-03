4 ноября Благовещенск отметит День народного единства
День народного единства, который отмечают в России 4 ноября, Благовещенск отпразднует народным гуляньем, выставками, акциями, танцевальным флешмобом и разнообразными концертами. Праздничные мероприятия, приуроченные к этой дате, начнутся 26 октября, сообщает пресс-служба городской администрации.
На Амур.инфо программа праздничных мероприятий, посвященных Дню народного единства
|
Дата
|
Мероприятие
|
Место, время проведения
|
26.10
|
Межнациональная игра «Поднебесные вечера» среди учащихся профессиональных образовательных организаций и организаций высшего образования
|
Общественно-культурный центр, ул. Ленина, 100
|
27.10-02.11
|
Конкурс детского рисунка «Пока мы едины – мы непобедимы»
|
ул. Кузнечная, 21, в течение дня
|
01.11.2017
|
Информационная выставка «Единство разных»
|
ДК с. Белогорье, ул. Релочная, 22, в течение дня
|
01.11-03.11, 07.11-10.11
|
Книжная выставка, посвященная Дню народного единства
|
МБ с.Садовое, ул. Садовая, 2, 14:00-17:00
|
01.11-04.11
|
Открытые уроки: «В единстве сила», «Листаем страницы истории нашего Отечества», «И встала Русь единая», «Заступники земли русской», «Мы - дети России»
|
общеобразовательные учреждения города
|
01.11-04.11
|
Викторины: «Моя малая родина», «История родного края», «Страницы истории»
|
общеобразовательные учреждения города
|
01.11-04.11
|
Конкурсы рисунков: «Это Родина моя», «Мы едины»
|
общеобразовательные учреждения города
|
01.11-04.11
|
Конкурсы сочинений: «Истинные патриоты России. Кто они?», «Моя малая родина», «Что значит слово Родина?»
|
общеобразовательные учреждения города
|
01.11-04.11
|
Конкурс детского рисунка «В единстве наша сила»
|
Детский сад № 32, корп. 2, ул. Молодежная, 21
|
01.11-12.11
|
Выставки детских работ изостудии «Колорит плюс» и студии ДПИ «Художник» ко Дню народного единства
|
Филиалы : ул. Кузнечная, 210, ул.Чайковского,191
|
01.11-10.11
|
Книжно-иллюстративная выставка «Мы сильны, когда едины»
|
МБ «Диалог», ул. Политехническая,46
|
01.11-10.11
|
Книжная выставка «Мы разные, но мы вместе»
|
МБ «Центральная», ул. Красноармейская,128
|
01.11-10.11
|
Тематическая выставка «Один народ, одна страна»
|
МБ «Солнечная», ул. Пограничная, 124/3
|
01.11-10.11
|
Информационная выставка «Единство равных»
|
МБ с.Белогорье, ул. Рёлочная, 22, 10:00-18:00
|
01.11-30.11
|
Выставка «Сыны Отечества»
|
МБ им. Комарова, ул. Лазо, 43
|
02.11
|
Исторические раскопки «Как жили на Руси»
|
МБ им. Б. Машука, ул. Институтская, 6, 12:00
|
02.11-03.11
|
«Россия моя!» – поздравление жителей микрорайона с Днем народного единства
|
ТЦ на Игнатьевском ш., 11, 12:00-13:00
|
02.11.-10.11
|
Книжная выставка «Русской доблести пример»
|
МБ «Центральная», ул. Красноармейская,128
|
02.11-10.11
|
Книжная выставка «Хроника Смутного времени»
|
МБ «Молодёжная», Ленина, 72
|
03.11
|
Экспозиция «День открытых дверей» ко Дню народного единства
|
Музей с. Белогорье, ул. Рёлочная, 22,10:00-18:00
|
03.11
|
Видеопутешествие «Защитники земли русской»
|
МБ им. Комарова, ул. Лазо,42, 12:00
|
03.11
|
Классный час с учащимися 6-7 классов с участием ветеранов Великой Отечественной войны
|
Алексеевская гимназия
|
04.11
|
Праздничная радиогазета «Вместе целая страна»
|
ДК с.Садовое, Садовая,1, 12:00-14:00
|
04.11
|
Народное гулянье с танцевальными флешмобами
|
ул. Краснофлотская, от Кузнечной до Уралова,12:00-13:00
|
04.11
|
Концерт «Мы вместе»
|
ЦЭВД им. Белоглазова, пер. Св. Иннокентия, 2, 13:00-14:30
|
04.11
|
Программа «Когда мы едины, мы непобедимы»
|
ДК с. Плодопитомник, ул. Центральная, 1, 13:00
|
04.11
|
Круглый стол «Мы все очень разные, но мы единый народ, и в этом наша сила»
|
ул. 50 лет Октября, 239, 18:00
|
04.11
|
Акция «Ночь в библиотеке»
|
МБ «Центральная», ул.Красноармейская,128, 19:00-21:30
|
04.11
|
Праздничная дискотека
|
МДЮБ им. Чехова, ул. Комсомольская, 3, 19:00-21:30
|
04.11.2017
|
Праздничная дискотека
|
МБ Машука, Институтская, 6, 19:00-21:30
|
ДК с.Белогорье, ул. Релочная, 22, 20:00-23:00
|
ДК с.Садовое, ул. Садовая, 1, 21:00-23:00
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