Студенты Амурского аграрного колледжа стажируются в крупных хозяйствах и сервисных центрах (видео)

Студенты Амурского аграрного колледжа в течение года проходят стажировку в крупных хозяйствах и сервисных центрах области. На практику будущие аграрии отправляются целыми студенческими отрядами. То, как она проходит, выяснил корреспондент «Альфа-канала».

Так, студент аграрного колледжа Даниил Косицын проходит практику в одном из сервисных центров Благовещенска уже несколько месяцев. 20-летний молодой человек занимается машинами, которые убирают урожай в Приамурье.

На стажировку в крупные сервисные центры области Амурский аграрный колледж отправляет студенческие отряды. Практику они проходят в течение полугода. Студентам доверяют осваивать механизмы современной сельскохозяйственной техники, которой колледж сам не владеет.

«Сегодня знания отличаются от передовых технологий, которые используются в действительности на предприятии. И вот с этого года в сотрудничестве мы меняем программы обучения. Мы добавляем разделы по своей современной технике. То есть ребята будут учиться тому, что будут делать на летней практике. Скажем так, им будет легче вникнуть в процесс», – рассказывает заместитель директора компании по продаже сельхозтехники Андрей Гутник.

Сейчас в колледже проходят обучение тысяча семьсот студентов. Теорию они подкрепляют практикой. Студенческие отряды также формируют из будущих ветеринаров и агрономов.

«Практика использования и работы сельхозотрядов в Амурской области набирает обороты. Ребята оказывают посильную помощь предприятиям, фермерам, хозяйствам большим, малым – без разницы. Возможности достаточно большие, и ребятам практика очень хорошая. Предприятие, естественно, владеет лучшей материально-технической базой, чем в настоящий момент колледж», – отмечает заместитель директора по учебно-производственной работе Амурского аграрного колледжа Наталья Медведева.

Студентов отправляют в крестьянско-фермерские хозяйства, ветеринары учатся прививать крупнорогатый скот. Агрономы – занимаются посевом, уборкой и обработкой урожая. Новичкам предлагают попробовать себя в агротуризме: тогда студенты выполняют все работы – строят вольеры для скота, чинят технику, работают в поле. А уже на следующий год идут на практику по своей специальности, чтобы амурские села не остались без кадров.