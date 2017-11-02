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сегодня, 22:33 0

В Приамурье будут судить женщину, похищавшую медпрепараты для лечения онкобольных

В Приамурье будут судить женщину, похищавшую медпрепараты для лечения онкобольных
Фото: lgotyinfo.ru

В Приамурье прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении бывшей медицинской сестры областного онкологического диспансера. Женщину обвиняют в хищениях медицинских препаратов, предназначенных для лечения онкобольных.

По версии следствия, хищения происходили в период с 9 августа по 31 октября 2016 года. Общая стоимость похищенных медсестрой препаратов составила более 290 тысяч рублей. Как сообщает прокуратура Амурской области, при этом амурчанка подменяла эти лекарства другим препаратом, который следствие установить не смогло.

Похищенное женщина собиралась отправить жителю Москвы для дальнейшей продажи.

Дело амурчанки будет рассматривать Благовещенский городской суд. Ей грозит, как максимальная мера наказания, лишение свободы на срок до шести лет.

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#здоровье #криминал #происшествия

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