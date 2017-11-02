Благовещенск вошел в топ-10 российских городов по удобству для автомобилистов

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Для составления рейтинга россиянам задали вопрос, согласны ли они с фразой «Меня устраивает состояние дорог, и я не испытываю трудностей с парковкой в своем районе». Это высказывание предложили оценить по шкале от 1 до 10. Всего в опросе принял участие 258 441 человек.

Средняя оценка по стране составила 4,1 балла из 10 возможных. При этом разрыв между наиболее и наименее привлекательными с точки зрения дорожной ситуации городами составил 3,6 балла.

Лидером рейтинга стал Грозный. Жители столицы Чеченской Республики оценивают ситуацию с дорогами и парковками на 6,8 балла, отмечая в качестве преимуществ «удобство развязки дорог» и возможность «без проблем почти со двора выехать куда угодно в любое время суток». Второй стала Тюмень, а 3-е место досталось Сочи.

Благовещенск расположился на 8 месте с результатом 5,1 балла. Отмечается, что в нем было опрошено 566 человек. 7 место, к слову, заняла Москва.

Последние места рейтинга, с 100-го по 98-е, заняли Ярославль, Саратов и Волгоград соответственно. В частности, Ярославль набрал всего 3,2 балла.