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сегодня, 21:45 3

Благовещенск вошел в топ-10 российских городов по удобству для автомобилистов

Благовещенск вошел в топ-10 российских городов по удобству для автомобилистов
Фото: pxhere.com

Сайт Domofond.ru составил рейтинг удобства для автомобилистов российских городов. При этом населенные пункты оценивали сами их жители. Благовещенск вошел в десятку лидеров по этому показателю, заняв 8 место.

Для составления рейтинга россиянам задали вопрос, согласны ли они с фразой «Меня устраивает состояние дорог, и я не испытываю трудностей с парковкой в своем районе». Это высказывание предложили оценить по шкале от 1 до 10. Всего в опросе принял участие 258 441 человек.

Средняя оценка по стране составила 4,1 балла из 10 возможных. При этом разрыв между наиболее и наименее привлекательными с точки зрения дорожной ситуации городами составил 3,6 балла.

Лидером рейтинга стал Грозный. Жители столицы Чеченской Республики оценивают ситуацию с дорогами и парковками на 6,8 балла, отмечая в качестве преимуществ «удобство развязки дорог» и возможность «без проблем почти со двора выехать куда угодно в любое время суток». Второй стала Тюмень, а 3-е место досталось Сочи.

Благовещенск расположился на 8 месте с результатом 5,1 балла. Отмечается, что в нем было опрошено 566 человек. 7 место, к слову, заняла Москва.

Последние места рейтинга, с 100-го по 98-е, заняли Ярославль, Саратов и Волгоград соответственно. В частности, Ярославль набрал всего 3,2 балла.

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#транспорт

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Комментарии
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  • Gelo

    Gelo
    1 час назад

    Наверное автомобилистам удобно двигаться в объезд постоянно перекрытых дорог? Игра такая у водителей "Езжай туда не знаю куда..." Интересно,кто подает такие данные?

  • Maikl

    Maikl
    27 минут назад

    Вот это новость..)) конечно, опрашивали анонимно, конечно, какой то сайт проводящий опрос, по своей методике...

  • хаййп

    хаййп
    11 минут назад

    Парковок разве в Благовещенске хватает? Все знакомые говорят, что наоборот парковок не хватает, что надо новые строить.

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