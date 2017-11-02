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сегодня, 21:24 0

Часть улицы Шевченко в Благовещенске перекроют 3 ноября

Часть улицы Шевченко в Благовещенске перекроют 3 ноября
Фото: 31tv.ru

Жителей Благовещенска предупреждают о скором перекрытии участка одной из улиц города. Такая мера связана с проведением работ по демонтажу крановой установки. Участок временно закроют для движения транспорта вечером 3 ноября.

Как сообщает пресс-служба администрации областного центра, под перекрытие попадет часть улицы Шевченко – участок между Зейской и Амурской. Проехать на автомобиле здесь нельзя будет 3 ноября с 19:00 до 24:00.

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#транспорт

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