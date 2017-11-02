Часть улицы Шевченко в Благовещенске перекроют 3 ноября

Фото: 31tv.ru

Жителей Благовещенска предупреждают о скором перекрытии участка одной из улиц города. Такая мера связана с проведением работ по демонтажу крановой установки. Участок временно закроют для движения транспорта вечером 3 ноября.

Как сообщает пресс-служба администрации областного центра, под перекрытие попадет часть улицы Шевченко – участок между Зейской и Амурской. Проехать на автомобиле здесь нельзя будет 3 ноября с 19:00 до 24:00.

Просмотров всего: 282

#транспорт

распечатать

Александр Авдеев