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сегодня, 21:15 0

Из квартиры благовещенца вынесли больше миллиона рублей

Житель Благовещенска стал жертвой квартирных воров. Злоумышленники вынесли из его жилища около 1 миллиона 800 тысяч рублей. Подозреваемые в преступлении уже задержаны.

Предварительно установлено, что воры взломали входную дверь квартиры, проникли внутрь и завладели деньгами. По подозрению в краже полиция задержала пятерых человек. Было возбуждено уголовное дело.

Сейчас один из подозреваемых заключен под стражу, остальные находятся под подпиской о невыезде. Правоохранители полагают, что они могут быть причастны и к другим подобным преступлениям. Расследование дела продолжается, сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области.

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#криминал #происшествия

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