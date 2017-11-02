Из квартиры благовещенца вынесли больше миллиона рублей

Житель Благовещенска стал жертвой квартирных воров. Злоумышленники вынесли из его жилища около 1 миллиона 800 тысяч рублей. Подозреваемые в преступлении уже задержаны.

Предварительно установлено, что воры взломали входную дверь квартиры, проникли внутрь и завладели деньгами. По подозрению в краже полиция задержала пятерых человек. Было возбуждено уголовное дело.

Сейчас один из подозреваемых заключен под стражу, остальные находятся под подпиской о невыезде. Правоохранители полагают, что они могут быть причастны и к другим подобным преступлениям. Расследование дела продолжается, сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области.