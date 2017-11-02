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Приамурье вошло в список регионов, которым разрешено поставлять КНР пшеницу

Приамурье вошло в список регионов, которым разрешено поставлять КНР пшеницу
Фото: nashzeleniymir.ru

Амурская область пополнила список российских регионов, которым Китай разрешил поставлять на свою территорию пшеницу. Речь также идет о гречихе и овсе. Еще один регион РФ, которому дали добро на поставки, – Челябинская область.

Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Россельхознадзор, также Китай подтвердил готовность проинспектировать места выращивания и хранения пшеницы еще в двух регионах РФ – в Курганской области и Забайкальском крае. Произойти это должно в 2018 году.

Предполагается, что такие меры способствуют тому, что экспорт зерна и продуктов его переработки на рынок КНР значительно увеличится.

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#Китай #торговля

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