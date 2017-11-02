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2ноября
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В Благовещенске вернули мемориальную доску, похищенную с городского памятника 15 лет назад

В Благовещенске вернули мемориальную доску, похищенную с городского памятника 15 лет назад
Фото: admblag.ru

В сентябре житель Благовещенска вернул мемориальную доску, которую похитили с одного из памятников областного центра 15 лет назад. Горожанин пожелал остаться неизвестным, доску он передал в государственную инспекцию по охране объектов культурного наследия Приамурья.

Мемориальная доска была похищена в 2002 году с памятника землепроходцам-первооткрывателям (улица Краснофлотская, площадь имени Ленина). Похитителей тогда установить не удалось. Взамен утраченной доски была изготовлена новая. И вот теперь появилась возможность вернуть на место оригинальную доску.

Украденную 15 лет назад доску установят на памятник 3 ноября, сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.

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#жизнь #память

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