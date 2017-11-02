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Руководство амурского конного клуба намерено обратиться в суд после инцидента со сгоревшим пастбищем

Руководство амурского конного клуба намерено обратиться в суд после инцидента со сгоревшим пастбищем

Руководитель амурского клуба конного туризма «Контур» Ольга Дудукалова стала героиней программы «Простые вопросы». Она рассказала о том, как живет клуб после инцидента со сгоревшим пастбищем.

Как сообщало Амур.инфо, 20 октября в результате планового отжига сгорели почти 40 гектаров пастбища, используемого «Контуром». При этом клубу еще и может грозить административная ответственность. Начальник управления по делам ГО ЧС Благовещенска Игорь Темнюк заявлял, что клуб как арендатор территории не провел мероприятия, направленные на предотвращение возможных пожаров.

Ольга Дудукалова с этим не согласна. «Мы считали, что пастбище у нас содержится надлежащим образом. Оно находится в низинке, где болото, а центральная часть пастбища – в самом болоте. Лошади туда не могут добраться, потому что там топко. Зато они объедают всю траву по периметру. Травы там нет. Когда наступает зима, болото замерзает, и лошади свободно могут попасть в те места, к которым трудно добраться летом, и съесть эту траву. Я считала, что пастбище у нас вполне хорошо содержится. Если бы нам пришло какое-то предписание до отжигов, мы бы стали это разбирать – что и как. Сейчас это, думаю, нецелесообразно», – говорит руководитель конного клуба.

Ольга Дудукалова отметила, что руководство клуба хочет обратиться в суд. Люди желают выяснить, насколько были правомерны действия пожарных.

«Это нужно для того, чтобы впредь такое не повторялось. Чтобы мы могли защитить себя, если к нам опять придут со спичкой, сказав, что мы должны дать территорию для проведения отжигов», – пояснила Дудукалова.

При этом они не будут требовать возмещения ущерба. «Во-первых, вопросы о причиненном ущербе не всегда простые. Нужно делать оценку, экспертизы, на что уходит очень много ресурсов – временных, финансовых. С другой стороны, для нас время сейчас очень ценно, мы не хотели бы тратить его на то, что, может быть, когда-то нам принесет какие-то компенсации. Предположим, если ущерб будет взыскан и суд определит какую-то сумму, то реально получить ее – это дело непростое, а жить надо уже сейчас. Нам сейчас надо кормить лошадей», – отметила Ольга.

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#животные #происшествия

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