Виновник смертельного ДТП в районе кафе «Панорама» обжаловал свой приговор

Житель Благовещенска, который был признан виновным в совершении смертельного ДТП в 2016 году, обжаловал приговор суда, вынесенный ему. Авария произошла в районе кафе «Панорама» и унесла жизнь человека, еще трое получили тяжелые травмы.

Как сообщало Амур.инфо, ДТП случилось 29 сентября 2016 года. Житель Благовещенска управлял автомобилем Hyundai Santa Fe, будучи нетрезвым. В районе 1-го километра автодороги Благовещенск – Бибиково мужчина не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Mazda Demio. В результате столкновения пассажирка «мазды» 1978 года рождения получила травмы, от которых скончалась на месте. Водитель этого автомобиля 1975 года рождения и пассажиры «хендая» 2000 и 1997 годов рождения получили серьезные травмы.

8 сентября 2017 года благовещенец предстал перед судом. Его приговорили к 4-м годам лишения свободы в колонии-поселении. Также мужчину лишили права заниматься «деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами» на 2 года и 6 месяцев.

Как сообщает прокуратура Амурской области, горожанин с приговором не согласился, обжаловав его. 31 октября Амурский областной суд признал этот приговор законным и обоснованным, а назначенное наказание – справедливым.

Приговор вступил в законную силу.