Амурские власти прокомментировали информацию о нарушениях в кластере «Амур»

В министерстве сообщили, что туристско-рекреационный кластер «Амур» включен в федеральную целевую программу по туризму с декабря 2014 года. «Фактически сегодня идет только третий год реализации проекта. Действующей редакцией программы предусмотрено создание одного объекта обеспечивающей инфраструктуры за счет бюджетных средств, а также ряда объектов туристской инфраструктуры, создаваемой полностью за счет средств частных инвесторов. При этом отметим, что объект обеспечивающей инфраструктуры уже введен в эксплуатацию в установленные муниципальным контрактом сроки. Плановый срок ввода в эксплуатацию объектов туристской инфраструктуры еще не наступил ни по одному объекту», – сказали в министерстве.

Также специалисты сообщили, что по двум туристским объектам инвесторами в силу объективных причин проводится работа по корректировке бизнес-планов. Корректировка никак не отразится на обеспечении софинансирования кластера из внебюджетных источников. Остальные внебюджетные проекты продолжают реализовываться с учетом завершения федеральной целевой программы в 2018 году и находятся в высокой степени готовности.

«Участие региона в программе осуществляется под постоянным контролем со стороны Ростуризма, отчеты о реализации мероприятия по созданию кластера "Амур" регулярно заслушиваются на Координационном совете федеральной целевой программы по туризму. Также в 2017 году в отношении кластера "Амур" была проведена выездная проверка Ростуризма», – отметила заместитель министра внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства Екатерина Киреева.

Кроме того, в связи с высказыванием в ноябре прошлого года в отношении кластера «Амур» на «Форуме действий» Общероссийского народного фронта руководителя проекта «За честные закупки» Анастасии Муталенко состоялось несколько проверок в отношении кластера «Амур», в том числе со стороны федеральных структур. По результатам проверок было отмечено, что бюджетные средства, предусмотренные на создание объекта обеспечивающей инфраструктуры кластера, освоены в полном объеме, необходимый уровень софинансирования за счет средств частных инвесторов достигнут. Неэффективного использования средств по кластеру «Амур» не выявлено, добавили в министерстве.

«Для повышения информированности общественности об участии региона в ФЦП по туризму при Общественной палате Амурской области в 2017 году была создана Комиссия по общественному контролю за использованием средств федерального бюджета, выделяемых на реализацию инвестпроекта по созданию ТРК "Амур" в рамках ФЦП по туризму. В состав комиссии, помимо представителей Общественной палаты, вошли представители регионального отделения Общероссийского народного фронта, комитета по вопросам предпринимательства, межрегиональным и внешнеэкономическим связям Законодательного собрания Амурской области, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Амурской области. Комиссия несколько раз выезжала на объект обеспечивающей инфраструктуры кластера. В ходе последней поездки 18 октября комиссией было принято решение принять работы по строительству объекта без нареканий», – отметили в министерстве внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства Амурской области.

«Комиссия посетила объекты. Было задано много вопросов, из которых на все были получены исчерпывающие ответы. Срок завершения работ 30 сентября, и мы видим, что все сделать реально, никаких препятствий нет», – сказал председатель комиссии по социально-экономическому развитию Общественной палаты Амурской области Юрий Маркитан.

Установленные в рамках программы для кластера «Амур» показатели на 2015, 2016 годы достигнуты, рост въездного турпотока из КНР стабильно высок – до 15 % ежегодно, отметили специалисты. Дальнейшее участие региона в программе осуществляется в соответствии с намеченным планом.

«В качестве дополнительного эффекта мы отмечаем растущий интерес крупных частных зарубежных инвесторов, готовых вкладывать средства в развитие одновременно двух приграничных территорий. Также отметим, что до настоящего времени в пресс-службу губернатора области и правительства области никаких запросов от "Известий" по кластеру "Амур" не поступало», – сказали в министерстве.