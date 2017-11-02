Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
2ноября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 17:44 3

В Циолковском компанию, строившую Восточный, поймали на незаконной добыче песка

В Циолковском компанию, строившую Восточный, поймали на незаконной добыче песка
Фото: пресс-служба министерства природных ресурсов Амурской области

1 октября в ЗАТО Циолковский пресекли расхищение недр. Сотрудники компании, в прошлом занимавшейся строительством космодрома Восточный, вели незаконную добычу песка. Нарушителей задержали.

Песок добывался при помощи девяти самосвалов и одного экскаватора. В итоге часть этой техники изъята. В скором времени по факту инцидента будет возбуждено административное дело.

Как сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов Амурской области, за подобные нарушения предусмотрены значительные штрафы – до 1 миллиона рублей. Также нарушителям придется возместить ущерб, причиненный окружающей среде. Он может достигать нескольких миллионов рублей. К тому же они должны будут оплатить стоянку для изъятой техники.

Ранее подобные инциденты в районе Циолковского уже происходили. В июне в 5 километрах от населенного пункта пресекли незаконную добычу песка для нужд космодрома Восточный. Тем не менее компания, которую уличили в незаконной добыче, свою вину отрицает.

Просмотров всего: 377

#космодром #происшествия #Циолковский

распечатать

Комментарии
Показать все (3) Обсудить на форуме
  • mm_Дмитрий Ванин

    mm_Дмитрий Ванин
    1 час назад

    как обычно, Заказчик песчаные карьеры не предоставляет, но требуетвыполнения объемов работ.

  • OT

    OT
    1 час назад

    У нас в Благовещенсе вдоль ланческой протоки все берега до зейского водозабора как после бомбежки.

    Кто попустительствует?

    А сколько земель за городом вскрывают (верхний слой) и продают как навоз или чернозем.

  • full

    full
    1 час назад

    mm_Дмитрий Ванин

    как обычно, Заказчик песчаные карьеры не предоставляет, но требуетвыполнения объемов работ.



    А эти карьеры в принципе кто то планировании строительства космодрома учитывал?

Показать все (3) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Происшествия

Руководство амурского конного клуба намерено обратиться в суд после инцидента со сгоревшим пастбищем
Происшествия 1

Виновник смертельного ДТП в районе кафе «Панорама» обжаловал свой приговор
Власть 8

«Зеленая папка» в действии: решаются проблемы амурских медиков и коневодов
Общество 6

Глава полиции Приморья Николай Афанасьев увольняется