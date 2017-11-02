В Циолковском компанию, строившую Восточный, поймали на незаконной добыче песка

Фото: пресс-служба министерства природных ресурсов Амурской области

1 октября в ЗАТО Циолковский пресекли расхищение недр. Сотрудники компании, в прошлом занимавшейся строительством космодрома Восточный, вели незаконную добычу песка. Нарушителей задержали.

Песок добывался при помощи девяти самосвалов и одного экскаватора. В итоге часть этой техники изъята. В скором времени по факту инцидента будет возбуждено административное дело.

Как сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов Амурской области, за подобные нарушения предусмотрены значительные штрафы – до 1 миллиона рублей. Также нарушителям придется возместить ущерб, причиненный окружающей среде. Он может достигать нескольких миллионов рублей. К тому же они должны будут оплатить стоянку для изъятой техники.

Ранее подобные инциденты в районе Циолковского уже происходили. В июне в 5 километрах от населенного пункта пресекли незаконную добычу песка для нужд космодрома Восточный. Тем не менее компания, которую уличили в незаконной добыче, свою вину отрицает.