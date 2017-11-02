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«Зеленая папка» в действии: решаются проблемы амурских медиков и коневодов

«Зеленая папка» в действии: решаются проблемы амурских медиков и коневодов
Фото: amurobl.ru

Областные власти решают проблемы из «зеленой папки», которую губернатору передал на личной встрече президент Владимир Путин. В папке собраны обращения и жалобы жителей Приамурья.

Ранее к Александру Козлову обратилась семья врачей. Леониду и Ольге Остапенко необходимо жилье. Губернатор поручил до 30 октября 2017 года разработать механизм обеспечения их квартирой. В четверг, 2 ноября, главе области доложили, что семье Остапенко с текущего месяца будет компенсироваться плата за жилье, которое они снимают. Губернатор предложил прописать в дополнении к трудовому договору, что данная мера поддержки будет оказываться в течение всего времени обязательного срока их работы по специальности. Кроме этого, зампредам областного правительства Ольге Лысенко и Владиславу Бакуменко поручено рассмотреть возможность участия семьи в программах предоставления жилья молодым специалистам (врачам) в сельской местности.

Положительно решено и ещё одно обращение из «зелёной папки»: врач-эндокринолог Благовещенской горбольницы Юлия Старкова просила дать разъяснения по вопросу начисления заработной платы врачам. На тот момент она замещала должность врача-эндокринолога терапевтического отделения в Благовещенской городской клинической больнице на одну ставку. Заработная плата установлена в соответствии с действующим в учреждении положением об оплате труда. Иных дополнительных работ заявитель не выполняла. После приёма губернатора врачу была предложена дополнительная работа в отделении платных услуг, с которой она согласилась.

Вопрос руководителя крестьянско-фермерского хозяйства «Надежда» из Бурейского района Анастасии Кузнецовой еще будет прорабатываться. Она обратилась к губернатору с просьбой помочь ей в развитии племенных лошадей. Сейчас у нее 250 животных, из них 84 – маточное поголовье. Для скота не хватает земли. Губернатор отметил, что необходимо принять меры для сохранения ядра племенной породы. Минэкономразвития и министерство внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства могут помочь подготовить инвестиционный проект туристического направления. Также вопрос будет проработан в министерстве сельского хозяйства с участием профильного зампреда Владислава Бакуменко, а также на уровне администрации Бурейского района. Александр Козлов подчеркнул, что обращение будет на контроле до тех пор, пока не будет решено, сообщает пресс-служба областного правительства.

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#здоровье #областная власть #происшествия #сельское хозяйство

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Комментарии
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  • Антон Макаров

    Антон Макаров
    2 часа назад

    Крутая папка. Хочу себе такую)

  • Страйкер

    Страйкер
    2 часа назад

    плохо что без папки, свои мозги не работают

  • Страйкер

    Страйкер
    2 часа назад

    хорошо работают, только тогда, когда личное очко на прицеле

  • Глеб Жеглов

    Глеб Жеглов
    2 часа назад

    Страйкерплохо что без папки, свои мозги не работают


    У нас хоть и небольшая область, но все равно у всех жизни разные и проследить за каждым невозможно. А так реально понимаешь, что если обратишься, то не пошлют

  • Та еще Штучка

    Та еще Штучка
    2 часа назад

    Зелёная папка в действии... а зелёная мамка нет!)))

  • Фергюсон

    Фергюсон
    1 час назад

    Страйкер

    плохо что без папки, свои мозги не работают



    Губернатор решает вопросы ямок во дворе и тому подобное.

    У пятерых человек вопросы порешал, осталось еще 799 тыщ 995 человек.

    Что с этого толку области в целом? Неэффективное расходование бюджетных средств на зарплату чиновников это называется.

    Губернатор вопросы системно решать должен, думается.

  • 55

    55
    1 час назад

    Готовся бодряк, стаким подходом решения проблем в следующем году у тебя голубая папка будет.

  • Афоня

    Афоня
    1 час назад

    Медицинские вопросы "решаются" и без зелёной папки. Свободненская главврачиха Лесик не подготовила ПСД по городскому роддому и женской консультации, которые должны были начать строиться в следующем году, и всё это накрылось медным тазом, кина не будет.

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