«Зеленая папка» в действии: решаются проблемы амурских медиков и коневодов

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Областные власти решают проблемы из «зеленой папки», которую губернатору передал на личной встрече президент Владимир Путин. В папке собраны обращения и жалобы жителей Приамурья.

Ранее к Александру Козлову обратилась семья врачей. Леониду и Ольге Остапенко необходимо жилье. Губернатор поручил до 30 октября 2017 года разработать механизм обеспечения их квартирой. В четверг, 2 ноября, главе области доложили, что семье Остапенко с текущего месяца будет компенсироваться плата за жилье, которое они снимают. Губернатор предложил прописать в дополнении к трудовому договору, что данная мера поддержки будет оказываться в течение всего времени обязательного срока их работы по специальности. Кроме этого, зампредам областного правительства Ольге Лысенко и Владиславу Бакуменко поручено рассмотреть возможность участия семьи в программах предоставления жилья молодым специалистам (врачам) в сельской местности.

Положительно решено и ещё одно обращение из «зелёной папки»: врач-эндокринолог Благовещенской горбольницы Юлия Старкова просила дать разъяснения по вопросу начисления заработной платы врачам. На тот момент она замещала должность врача-эндокринолога терапевтического отделения в Благовещенской городской клинической больнице на одну ставку. Заработная плата установлена в соответствии с действующим в учреждении положением об оплате труда. Иных дополнительных работ заявитель не выполняла. После приёма губернатора врачу была предложена дополнительная работа в отделении платных услуг, с которой она согласилась.

Вопрос руководителя крестьянско-фермерского хозяйства «Надежда» из Бурейского района Анастасии Кузнецовой еще будет прорабатываться. Она обратилась к губернатору с просьбой помочь ей в развитии племенных лошадей. Сейчас у нее 250 животных, из них 84 – маточное поголовье. Для скота не хватает земли. Губернатор отметил, что необходимо принять меры для сохранения ядра племенной породы. Минэкономразвития и министерство внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства могут помочь подготовить инвестиционный проект туристического направления. Также вопрос будет проработан в министерстве сельского хозяйства с участием профильного зампреда Владислава Бакуменко, а также на уровне администрации Бурейского района. Александр Козлов подчеркнул, что обращение будет на контроле до тех пор, пока не будет решено, сообщает пресс-служба областного правительства.