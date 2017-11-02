Пенсионерка из Благовещенска ежедневно пробегает по 10 километров

Благовещенская пенсионерка Ольга Аникина ежедневно без труда пробегает по десять километров. Трусцой она добирается до соседних сел, чем впечатляет окружающих и вдохновляет спортсменов. Заниматься бегом благовещенка начала в январе этого года. До этого особой страсти к спорту никогда не испытывала.

«В школе стометровки бегали, в техникуме тоже, за трудовые резервы. До полумарафона июльского последний раз бегала 40 лет назад», – поделилась Ольга Аникина.

Спустя годы активную благовещенку приобщили к бегу друзья. Свои силы она попробовала наперекор возрасту. «Пошла на тренировки в манеж. И, естественно, халявила, потому что мне было очень тяжело. Тренировки в манеже обычно начинались с разминки – два километра. Что такое два километра легким бегом? Для меня это было вообще страшно, невыносимо, очень трудно. Но постепенно втянулась», – сказала пенсионерка.

Через три месяца тренировок благовещенка осилила 10 километров. А летом преодолела дистанцию в 27 километров. Среди благовещенских бегунов Ольга Аникина самая возрастная спортсменка. Женщина, которой за 60, дает фору молодым, наступает на пятки детям и внукам.

«Мои родные вообще молодцы. Они все у меня бегают – и дети, и внуки. Поэтому мне наоборот хотелось быть рядом с ними, иметь общие интересы, быть рядом с ними всегда», – добавила благовещенка.

Кроме бега, Ольга Игоревна много ходит пешком и запросто может отправиться по делам в Игнатьево или Владимировку, чем удивляет окружающих. На самочувствие пенсионерка не жалуется. Наоборот, благодаря спорту, говорит, здоровье улучшилось. Свежая кардиограмма тому подтверждение. И вообще, с приходом спорта жизнь расцвела новыми красками, делился горожанка.

«Это просто даже интересно. А сколько знакомств, сколько мероприятий, сколько соревнований всяких проходит. Я за этот год узнала, что в нашем городе масса соревнований интересных», – рассказала Ольга Аникина.

Женщина устраивает пробежки не только на родной земле – она бегала в Париже, Финляндии, Санкт-Петербурге. Теперь её цель – 42 километра. Марафонскую дистанцию Ольга планирует одолеть на летнем марафоне, который пройдет в июне в Благовещенске.