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2ноября
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сегодня, 16:46 2

Пенсионерка из Благовещенска ежедневно пробегает по 10 километров

Пенсионерка из Благовещенска ежедневно пробегает по 10 километров

Благовещенская пенсионерка Ольга Аникина ежедневно без труда пробегает по десять километров. Трусцой она добирается до соседних сел, чем впечатляет окружающих и вдохновляет спортсменов. Заниматься бегом благовещенка начала в январе этого года. До этого особой страсти к спорту никогда не испытывала.

«В школе стометровки бегали, в техникуме тоже, за трудовые резервы. До полумарафона июльского последний раз бегала 40 лет назад», – поделилась Ольга Аникина.

Спустя годы активную благовещенку приобщили к бегу друзья. Свои силы она попробовала наперекор возрасту. «Пошла на тренировки в манеж. И, естественно, халявила, потому что мне было очень тяжело. Тренировки в манеже обычно начинались с разминки – два километра. Что такое два километра легким бегом? Для меня это было вообще страшно, невыносимо, очень трудно. Но постепенно втянулась», – сказала пенсионерка.

Через три месяца тренировок благовещенка осилила 10 километров. А летом преодолела дистанцию в 27 километров. Среди благовещенских бегунов Ольга Аникина самая возрастная спортсменка. Женщина, которой за 60, дает фору молодым, наступает на пятки детям и внукам.

«Мои родные вообще молодцы. Они все у меня бегают – и дети, и внуки. Поэтому мне наоборот хотелось быть рядом с ними, иметь общие интересы, быть рядом с ними всегда», – добавила благовещенка.

Кроме бега, Ольга Игоревна много ходит пешком и запросто может отправиться по делам в Игнатьево или Владимировку, чем удивляет окружающих. На самочувствие пенсионерка не жалуется. Наоборот, благодаря спорту, говорит, здоровье улучшилось. Свежая кардиограмма тому подтверждение. И вообще, с приходом спорта жизнь расцвела новыми красками, делился горожанка.

«Это просто даже интересно. А сколько знакомств, сколько мероприятий, сколько соревнований всяких проходит. Я за этот год узнала, что в нашем городе масса соревнований интересных», – рассказала Ольга Аникина.

Женщина устраивает пробежки не только на родной земле – она бегала в Париже, Финляндии, Санкт-Петербурге. Теперь её цель – 42 километра. Марафонскую дистанцию Ольга планирует одолеть на летнем марафоне, который пройдет в июне в Благовещенске.

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#жизнь #спорт

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Комментарии
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  • Терапевт

    Терапевт
    33 минуты назад

    Лет то сколько пенсионерке?

  • ММС

    ММС
    19 минут назад

    Молодец! Интересно, а до выхода на пенсию, кем она работала?!

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